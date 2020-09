Da ‘Miércoles Ciudadano’ soluciones a peticiones

*Mayoría de vecinas y vecinos de Lomas del Río, Constitucional, Nueva Victoria, Vamos Tamaulipas y El Progreso piden reparación de sus calles

Nuevo Laredo, Tamaulipas. El programa del gobierno municipal para mantener contacto directo con la población, ‘Miércoles Ciudadano’, atendió las solicitudes de la ciudadanía de pavimentación y repavimentación, de calles, limpieza de terrenos y arroyos, solución a drenajes colapsados y desazolve de alcantarillas, en las colonias Lomas del Río, Constitucional, Nueva Victoria, Vamos Tamaulipas y El Progreso.

De viva voz de los ciudadanos, el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar pudo escuchar por medio de videollamadas, las principales problemáticas que afectan a las colonias e hizo el compromiso con las y los vecinos de cumplir sus peticiones.

«Finalmente la esencia del programa ‘Miércoles Ciudadano’ es mantener el contacto con la ciudadanía; hoy por cuestiones de la pandemia no es posible recibir al pueblo de Nuevo Laredo como es debido, sin embargo esto no ha sido impedimento para seguir teniendo la comunicación con las y los ciudadanos», indicó el alcalde.

De la colonia El Progreso, Dora Elia Saldaña Herrera solicitó la pavimentación de la calle Euro, entre Andrómeda y Eolo, cuya respuesta del presidente municipal fue satisfactoria para ella y sus vecinas.

«Me siento satisfecha, debido a que la problemática la tenemos a lo largo de mucho tiempo y creo que su respuesta es muy satisfactoria al saber que nos va a dar solución», indicó.

A la ciudadanía en general, Dora Elia Saldaña exhortó «acérquense con el presidente, no tengan miedo, no se crean de las habladurías de las redes sociales que el presidente no ayuda, si no se dan la oportunidad de acudir a él y no le plantean la problemática, obviamente él no va a adivinar el problema en las colonias».

En este mismo rubro de pavimentación, Araceli Rosario González de la colonia Nueva Victoria, pidió al alcalde la reparación de la calle Homenaje, desde bulevar Carlos Canseco hasta bulevar Rea, así como dar solución al problema de drenaje sanitario que se tiene en esa vialidad.

«Me parece bien porque así podemos exponerle lo que nosotros solicitamos para la colonia, más que nada nuestra calle. Es bueno que haga esto porque ha habido presidentes que no lo hacían y no le daban la importancia a la ciudadanía y escuchar lo que pasa en las colonias», aseguró.

Del fraccionamiento Lomas del Río, Juan Alberto Moreno López solicitó la repavimentación de la calle Venados y el bacheo de la calle Codorniz; de la Constitucional, Laura Azamar Chigo pidió la pavimentación de la calle Hacienda Echegaray y de la Vamos Tamaulipas, Sandra Erika Ruiz requirió la limpieza del arroyo ubicado en Emilio Madero y Privada Antonio Carrillo.

Durante la transmisión estuvieron la regidora Sylvia Delgado Pérez; la secretaria de Bienestar Social, Iliana Medina García; la secretaria de Servicios Públicos Primarios, Irma Richer de León; y el secretario de Obras Públicas, Jaime Ruiz Rendón.