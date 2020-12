Disminuye Rivas endeudamiento dejado por otras administraciones

*El presidente municipal Enrique Rivas destacó que la deuda no ha sido pretexto para decirle a la gente que no hay recursos para apoyar a la educación

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Al cierre de 2020, el gobierno municipal pagó el 30% de la deuda pública que recibió el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar de otras administraciones, misma que asciende a más de mil 100 millones de pesos.

Rivas Cuéllar destacó en entrevista, que, al finalizar su administración, se contempla pagar el 40% de la deuda, esto sin descuidar programas sociales con los que se beneficia a la comunidad que más lo necesita.

“Hemos pagado ya el 30% de esta deuda y no hemos dejado de invertir, de construir, de llevar programas sociales de ayuda al ciudadano. No ha sido pretexto para decirle a la gente que no hay recurso, por lo que la próxima administración no puede decir que no hay dinero para ayudar a escuelas”, dijo el alcalde.

Las finanzas sanas de la administración municipal permitirán abonar el 40% de la deuda al capital al finalizar la gestión de Enrique Rivas, el 30 de septiembre de 2021.

“Cuando existe la voluntad de hacer las cosas se pueden hacer, no hay pretextos. Se ha abonado al capital directo porque en el pago de la amortización vienen intereses, esperamos llegar al 40%”, agregó el edil.

Para finalizar, el Presidente Municipal mencionó que las inversiones realizadas en obra pública, programas sociales y demás acciones de mejoramiento urbano, se han llevado a cabo con presupuesto municipal sin endeudar a la ciudad.