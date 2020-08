El Gobierno de Nuevo Laredo reprueba estrategia de descalificación contra CDV

El Gobierno de Nuevo Laredo, reprueba enérgicamente el linchamiento mediático que impulsa el Gobierno Federal, a través de métodos viciados, sin apego al Estado de Derecho, en contra del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En estos momentos en donde vivimos una emergencia sanitaria, provocada por el Covid-19 con sus lamentables repercusiones, es inconcebible que quien lidera los destinos de México, en lugar de fomentar la unidad, se convierta en inquisidor para torcer los instrumentos de justicia, con fines de vendettas políticas de motivación personal.

Ante esa peligrosa situación que pone en riesgo la estabilidad democrática nacional, exigimos respeto a la Ley y nos solidarizamos con nuestro amigo, el Gobernador Constitucional de Tamaulipas y de nuestro partido, lejos de circos mediáticos, basados en suposiciones.

Este gobierno humanista, reitera su firme convicción de exigencia al apego estricto al derecho, sin pócimas revanchistas, sin utilizar chivos expiatorios o señalamientos al aire, para enlodar a quien ha encabezado con acierto desde hace 4 años, las políticas públicas de Tamaulipas.

No podemos distraernos con estas acciones de descalificación, cuando México requiere de todo su empeño y capacidad, para salir adelante frente a este gran reto que tenemos y lograr que a corto plazo, reactivemos nuestra economía y volvamos bien plantados a la nueva realidad.

Hoy convoco a la unidad, a todas y a todos los neolaredenses de bien, para cerrar filas en torno al Jefe del Ejecutivo Estatal, a Tamaulipas, a Nuevo Laredo, porque somos más fuertes que cualquier golpeteo mediático.

Tamaulipas y Nuevo Laredo, son fuertes, porque tiene en cada uno de sus habitantes, el mejor baluarte para luchar para que no se agudice la pérdida de empleos, para frenar las políticas públicas erróneas en materia de salud, que han generado un promedio de 60 mil muertes por Covid-19, los abusos de poder que en términos reales, han reducido las participaciones federales a estados y municipios.

A pesar de encontrar muchas piedras en el camino, Nuevo Laredo y Tamaulipas, seguirán adelante, porque esa es su esencia indómita, heredada de sus antepasados, que no se doblan, ni se quiebran ante estos virulentos embates, esta no es la primera ocasión y me queda muy claro que no será la última, pero también soy un convencido de que somos más fuertes que las calumnias y las difamaciones.

Qué no quede duda a los opositores del desarrollo económico, de la paz con justicia y del bienestar de nuestras familias, que siempre tendrán una respuesta fuerte, contundente y transparente de parte de este gobierno humanista, porque así lo exige nuestra sociedad.