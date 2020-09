En Nuevo Laredo dan recomendaciones para solicitud de becas

*Secretaría de Educación aclara que las convocatorias no son las mismas del año pasado, por lo que pide las lean completas para cumplir requisitos

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El gobierno municipal, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, recomendó a las y los aspirantes a las becas, que lean completa la convocatoria para cumplir con los requisitos, ya que no son las mismas del año pasado, y aclaró que cualquier estudiante puede solicitar el estímulo, tenga o no cuenta de banco.

Para evitar aglomeraciones y contagios de Covid-19, la recepción de documentos para la solicitud de becas municipales para el ciclo escolar 2020-2021 será de manera digital, reiteró el presidente municipal Enrique Rivas, quien exhortó a las y los padres de familia y estudiantes a prepararse con los documentos para que no se queden sin el beneficio.

“El proceso de la solicitud de becas para el actual ciclo escolar 2020-2021 ahora se realizará en su totalidad a través de internet para evitar aglomeraciones y riesgos de contagio de Covid-19. Esto nos ayudará a una mejor organización y darle el debido trámite a cada solicitud para lograr que todos y todas las aspirantes a los diversos tipos de estímulos tengan las mismas oportunidades de obtener el beneficio.

“El gobierno municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte ha hecho un gran esfuerzo en el diseño y empleo de la más moderna tecnología con el propósito de darle seguimiento oportuno a cada trámite, les garantizamos que tengan una atención profesional”, afirmó el alcalde.

Por su parte Miguel Jáuregui Salazar, secretario de Educación, Cultura y Deporte, aclaró dudas que han surgido entre las y los solicitantes y aseguró que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede participar, sin importar si tiene o no una cuenta de banco.

“Pedirle a la ciudadanía de la manera más atenta, lean las convocatorias en su totalidad, no son las mismas del año pasado. Una de las dudas que está surgiendo desde que el presidente municipal dio a conocer las convocatorias es que si aquellas personas que no tienen tarjeta del banco no pueden participar, esto es falso, es importante que lean las convocatorias”, insistió.

Agregó que los registros inician a partir del 15 de octubre y una vez que se aperture el sistema para el registro, en la parte superior la o el solicitante deberá indicar si cuenta con tarjeta de banco, en caso afirmativo va a señalar y deberá subir una foto del plástico ó el contrato del banco; si indica que no tiene tarjeta deberá seguir llenando la solicitud de forma normal.

En caso de que salga beneficiado con una beca, el personal de Educación se encargará de orientarlo para que obtenga su cuenta con el banco, el tener o no tarjeta no es determinante para participar en el concurso.

Otro dato importante es que la convocatoria se dio a conocer el día 1 de septiembre y el registro empieza hasta el 15 de octubre con el objetivo que los padres de familia puedan recabar los documentos y transformarlos vía digital a formato PDF para poder ingresarlos al sistema.

“Les dimos 45 días para que reúnan la documentación que se pide, no deje hasta el final pedir la constancia de estudios, solicítela desde este momento, después puede bajar alguna de las aplicaciones, fotografiar los documentos y convertirlos al formato PDF, las fotografías no se van a permitir”, destacó Jáuregui Salazar.

El secretario agregó que se tuvo un acercamiento con las y los directivos de los planteles, para solicitar la agilización de constancias de estudios y que ningún alumno aspirante se quede sin participar por falta del documento.

“Hemos tenido una comunicación constante con los directores y directoras para que les hagan llegar las constancias de estudios, algunas escuelas lo envían por Whatsapp, correo electrónico y otras están citando a los padres de manera pertinente para hacerles llegar las constancias”, subrayó.

Posteriormente conforme se acerque el día del registro se dará a conocer la plataforma a la que deben ingresar para el llenado de solicitud de becas y la forma que deberán subir sus documentos digitalizados.