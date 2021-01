Entrega Adriana Herrera a domicilio premios del DIF

*Visita en su casa a ganadores de la rifa en el ‘Festival del Día de Reyes Magos’

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La presidenta del Patronato del Sistema DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate, entregó los premios a los ganadores de la rifa del ‘Festival del Día de Reyes Magos’, en sus domicilios

Las colonias que visitó fueron Colinas del Sur, Palmares, así como Valles Elizondo, y personalmente llevó los premios a los ganadores, que consistieron en dos Xbox ONE con pantalla de 32 pulgadas y tabletas.

«No quisimos dejar pasar este festejo que ya es tradición para el Sistema DIF; en esta ocasión fue diferente, de manera virtual, pero siempre cercanos y cumpliendo con la niñez de Nuevo Laredo, haciéndolo con esta dinámica virtual», subrayó Herrera Zárate.

Luis Fernando Sánchez Osorio, de 10 años y habitante del fraccionamiento Colinas del Sur, suspendió por unos minutos sus clases en línea para salir a recibir su video juego que lo llenó de emoción, y de acuerdo con su mamá María de los Ángeles Osorio Gutiérrez, este le servirá mucho en estos tiempos de pandemia.

«Pensaron en la contingencia sanitaria y no se olvidaron de los niños. Les doy las gracias porque le va a servir para poder entretenerse un ratito porque no hay a donde salir, entonces ya va a tener una distracción y algo con qué jugar y dejar de lado el tema sanitario», dijo.

Liam Joel Juárez Santiago, de tan solo dos años, fue el segundo ganador de video juego con pantalla, lo cual para su mamá Neyda Juárez Santiago, fue una sorpresa muy grande debido a que nunca han sido afortunados en las rifas.

«Nos dejó sorprendidos porque siempre he anotado a los niños en las fiestas que ha habido y ninguno ha salido ganador, ahora nos sorprendimos que ganara el más chiquito de la casa. No tengo palabras para decir cómo me siento, muchas gracias por todo», agregó.

Por otro lado, Jesús Gabriel Vázquez Ceniceros ganador de una tableta y habitante del fraccionamiento Palmares expresó «puedo usar la tableta para mis clases. Gracias por los premios que nos dan».

Adriana Herrera Zárate, también visitó a Daniela Guadalupe Tovar y Alexa Sarahí Martínez Gutiérrez, ambas con residencia en Valles Elizondo, a quienes entregó tabletas que les serán de mucha ayuda durante el ciclo escolar en curso.