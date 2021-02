Impacta poco nuevo precio de UMA en licencias de construcción

*Actualización incrementa pocos centavos los precios de trámites en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El 1 de febrero entró en vigor el nuevo precio de la Unidad de Medida Actualizada (UMA), por lo que tuvieron un mínimo ajuste los costos de trámites ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial.

Costo de la UMA en el 2020, 86.88 pesos, desde el 1 de febrero de 2021, 89.62 pesos.

Rodolfo Eduardo Sanz Cortinas, titular de la dependencia, mencionó que el aumento no afectará al bolsillo de quienes se encuentran construyendo en su casa o negocio, por lo que los invitó a renovar el permiso.

«No fue gran cantidad lo que subió, podemos poner el ejemplo de una casa que no pase de 70 metros, que pagaba a 13.03 pesos por metro cuadrado, y ahora paga 13.44. La licencia de construcción comercial industrial estaba a 17.38 el metro cuadrado y ahora a 17.92, en sí, no pegó mucho al factor económico para que no se asusten», refirió.

Destacó que aún y con los ajustes en los costos, la ciudadanía acude a renovar o tramitar la licencia de construcción, de uso de suelo, de anuncios, constancia de terminación de obra, permiso temporal para utilización de la vía pública.

Dictamen de subdivisión, fusión y relotificación, nomenclatura, alineamientos y deslindes y permiso anual para la ocupación de vía pública por casetas telefónicas.

Reconoció la responsabilidad de los directores de obra, por acudir puntualmente a renovar su licencia, e invitó a quienes aún no lo hacen para que cumplan este trámite y se eviten multas.

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, está en Arteaga 3900 altos, en el edificio de la Antigua Aduana, con número de teléfono 867-712-3020 y horario de atención a la ciudadanía de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde de lunes a viernes.

