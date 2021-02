Invitan a la presentación virtual del libro ¡Despierta!

*En este volumen se expondrán las razones contra una vida en aislamiento por la pandemia del Covid-19, este 26 de febrero

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La pandemia del Covid-19 ha sido también un momento de reflexión, por tal razón este 26 de febrero, se realizará vía Zoom, la presentación del libro ‘¡Despierta!: Razones contra una vida en aislamiento’, del español Antonini de Jiménez, a las 11 de la mañana.

El evento es presentado por la Coordinación de Bibliotecas de Nuevo Laredo en sinergia con el Seminario Mexicano Cultura y contará con la participación del autor ibérico, cuyo texto es su opera prima.

“Tomando como pretexto este malestar (Covid-19), podemos a través de las página del libro de Jiménez, recorrer algunos de los razonamientos y exámenes, que un joven filósofo se hace sobre nuestra vida, miedo y temor a la muerte, temas todos me parece de relevancia universal, así como la libertad del ser humano y sobre su capacidad de discernir”, dijo

Alfredo Arcos, responsable de la Coordinación de Bibliotecas de Nuevo Laredo.

Las y los interesados pueden registrarse ese mismo día de la presentación, a través del link https://us02web.zoom.us/j/

7661286518 y con el ID de la reunión, 766 128 65 18.

El funcionario indicó que la plática tendrá una duración de una hora.

Antonini de Jiménez, es doctor en economía y profesor de la Universidad de Pereira, Colombia, además es un filósofo autodidacta.

