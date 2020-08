Regresa NLD a Fase 1; suspenden transporte

*No habrá servicio de camiones y taxis el próximo sábado y domingo, el Decreto del Gobierno de Tamaulipas incluye también cierre a las 5 de la tarde de supermercados y tiendas de autoservicio, esos días, informa el Municipio

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El gobierno municipal informa a la ciudadanía que el sábado 15 y domingo 16 de agosto, será suspendido el servicio de transporte público y el de taxis, por Decreto del gobierno del Estado, publicado este martes en el Periódico Oficial de Tamaulipas.

La decisión, con base en el regreso a la Fase 1 de la contingencia del Covid-19, en 8 municipios que concentran el mayor número de casos sospechosos, entre ellos Nuevo Laredo, es en prevención de que el virus se propague aún más.

“Salió la publicación del nuevo decreto del gobierno del Estado, seguimos en Fase 1, este fin de semana no habrá servicio de transporte público, las actividades esenciales se realizarán hasta las 5 de la tarde y las no esenciales no se podrán llevar a cabo, así como también continúa la prohibición de venta de alcohol este sábado y domingo”, dijo el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar.

El Artículo séptimo del Decreto precisa que de lunes a viernes el transporte público de pasajeros y de autobuses, seguirá en operación de manera regular, con un máximo del 50 por ciento de su capacidad; los taxis también darán servicio normal en ese periodo.

Mientras que “los días sábados y domingos, queda suspendida la prestación del transporte público” urbano y el de taxis.

Reiteró que usuarios y operadores, incluidos choferes privados, deben cumplir el uso obligatorio de cubrebocas.

En otra restricción, el Artículo tercero del mismo Decreto, da a conocer que supermercados, tiendas de autoservicio y mercados, seguirán abiertos de lunes a viernes hasta las 8 de la noche y sábado y domingo sólo hasta las 5 de la tarde.

Las actividades económicas no esenciales, funcionarán de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde; sábado y domingo no abrirán.

Se mantiene la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en todo Tamaulipas, sábados y domingos.

El decreto, publicado el martes 11 de agosto de 2020, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, tiene vigencia desde esa fecha y hasta el 17 del mismo mes.