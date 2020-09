Tendrá Acuario módulo de baños

*Contará con baños para hombres y mujeres, en la planta baja, en beneficio principalmente de las personas con discapacidad

El Acuario de Nuevo Laredo contará con módulos de baños para su próxima reapertura que se espera sea en octubre próximo, dijo la secretaria de Bienestar Social.

Iliana Medina García, titular de la dependencia, señaló que debido a los trabajos se retrasará la reapertura de este espacio recreativo, pues la obra será de mucho beneficio para los visitantes, ya que anteriormente no se contaba con baños en la planta baja.

“El acuario va a permanecer todavía cerrado unos días más, estamos en proceso de remodelación, de construir un módulo de baños tanto de hombre como de mujeres y poder darle una mejor atención a los visitantes, esperamos en un mes poder abrir ya”, dijo la secretaria.

Como dato de contexto, comentó que se contaba con un baño en la segunda planta, sin embargo, para las personas discapacitadas y con carreola era difícil de acceder, por lo cual están remodelando el área.

La secretaria señaló que a pesar de ser un acuario pequeño, se pueden admirar algunas especies que en otros del país no hay, como la anguila eléctrica.

“Es un acuario que lo vemos chiquito pero tenemos especies que no se cuentan en otros acuarios de México, a pesar que las peceras no son tan grandes, sí tenemos especies importantes como la anguila eléctrica, en estos últimos meses no teníamos estrellas de mar pero ya se repusieron”.

Actualmente el Acuario de Nuevo Laredo cuenta con 87 especies en exhibición y la entrada tiene un costo de 20 pesos adultos y 10 pesos niños.