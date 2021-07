Oficina de SEBIEN federal atiende sin respetar medidas sanitarias.

Cd. Madero, Tamaulipas. – Sin respetar medidas sanitarias, adultos mayores son «atendidos» en la oficina de bienestar social federal, ubicada en Ciudad Madero.

Juana María Guadalupe Flores, señaló que tiene tres días acudiendo para tratar de registrar a su señora madre, en el programa 65 y más, pero hasta el momento no lo ha lograd.

Lamentó que las instalaciones no sean las adecuadas para ello, debido a que no cuentan ni con un baño para que los asistentes que hacen largas filas puedan ir.

Indicó que no tienen ni tapete sanitizante en el acceso, no aplican gel, no toman la temperatura y adentro en la oficina no se guarda la sana distancia.

Expuso que las filas son enormes, la gente está de pie, expuesta a las condiciones del clima afuera de la oficina, además que no existe personal que los apoye.

Reiteró que no hay las condiciones para la atención a los adultos mayores, pues se corre el riesgo de contagios al estar todos amontonados, esto a pesar de estar ya vacunados.