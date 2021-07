Tendencias

Oscar Contreras

Oseguera, fortalece a MORENA

Si la dirigencia nacional de MORENA toma en cuenta los resultados que sus presidentes municipales han tenido durante el ejercicio de sus gobiernos y los incluyen en la encuesta para elegir a su candidato al gobierno de Tamaulipas, es seguro que Adrián Oseguera Kernion aparezca en el primer lugar.

Y es que el alcalde maderense es calificado por diversas encuestadoras como el mejor presidente municipal de MORENA en el país y en Tamaulipas, lo cual a su partido le garantiza contar con un buen competidor.

Sin embargo, Oseguera se sabe que en la encuesta morenista se incluirá al senador Américo Villarreal Anaya; al director de RTC, Rodolfo “El Chilango” González Valderrama; al diputado Erasmo González Robledo; al burócrata Héctor “El Guasón” Garza González y hasta al súper delegado JR Gómez.

Todos ellos tienen como servidores públicos, pero Oseguera Kernion es quien ha estado más cerca de la gente debido a que su experiencia es municipal y esto al maderense le da ventaja sobre todos los demás, porque es el único que se ha sometido a una reelección la cual es un examen donde los ciudadano le volvieron a dar la confianza para que siga al frente del gobierno municipal de Ciudad Madero en un periodo inmediato.

Sin embargo, para gobernar el estado es necesario tener una visión más amplia del desarrollo, del manejo de la política; del bienestar social; de la promoción económica y en especial, se tiene que ser más incluyente, más abierto y platicar con todos los actores y medios de comunicación.

De tal manera que todos los tamaulipecos se vean reflejados en las acciones que lleve a cabo el gobierno estatal y sus funcionarios no tengan tan sólo un origen, sean de una sola región, porque mientras más incluyente y plural sea, se tendrá un gobierno multifacético y los retos se podrán enfrentar con las mejor propuestas y soluciones.

Es por ello, que Oseguera Kernion es mencionado para ser candidato de MORENA al gobierno estatal, ya que no tan sólo las encuestadoras lo mencionan como la mejor opción, sino sus acciones hablan por sí solas y en los hechos, demuestra que el municipio se maneja con armonía y en permanente contacto con todos los sectores productivos, políticos y de comunicación.

En fin, es seguro que en los próximos días los aspirantes a la candidatura de MORENA al gobierno estatal, continuarán destapándose, buscan llamar la atención de los electores y simpatizantes morenistas, pero cuando les hagan la encuesta para definir al candidato, deberán tomar en cuenta todo aquello que los aspirantes han logrado y eso, será una de las fortalezas de Adrián Oseguera Kernion. Ni más ni menos.

Para finalizar, es increíble que aún existan simpatizantes de MORENA que crean que su partido con tan sólo siete años de creado, haya logrado lo que nadie en la historia de México, gobernar más de la mitad del país.

Sin embargo, no es su partido, no es MORENA quien ha logrado estos triunfos políticos, ha sido Andrés Manuel López Obrador quien anduvo más de 20 años en campaña y esto a sus candidatos les ayudó a ganar.

Pero ahora viene lo bueno, porque ya siendo gobierno van a tener que demostrar de qué están hechos y gobernadores, diputados y alcaldes electos de MORENA, ya sin el apoyo de AMLO estarán siendo observados muy de cerca por la ciudadanía y si no cumplen ni el presidente ni MORENA los salvaran.

Así que no se crean que MORENA ha logrado lo que ningún partido en la historia de México ha hecho, no, quien lo hizo fue el lopezobradorismo quien sigue a prueba porque no es lo mismo ser oposición que ser gobierno. Así de simple.

De salida. Se confirma que Manuel Muñoz Cano será el dirigente del VERDE en Tamaulipas y ahora se sabe que en septiembre tomará sus riendas para irlo preparando y lo convierta en un partido más competitivo.

Dicen que Muñoz Cano no será el candidato al gobierno estatal por este partido, pero tendrá la misión de encontrar al candidato ideal y se espera que descubra a un candidato con suficiente pegue en las redes sociales, para que logre con su activismo al menos el tres por ciento de la votación total.

Decimos que en las redes sociales porque si toma las riendas hasta septiembre tendrá muy poco tiempo para reorganizarlo y para que lo vuelva competitivo pues tendrá que hacerlo más por aire que por tierra. ¿Verdad?… no tiene de otra… y eso ya lo veremos muy pronto.