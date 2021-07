Otorga la COEPRIS el distintivo Escuela Segura al Colegio Carrusell de las Américas

*Habilitando este Colegio para impartir del 2 al 15 de Agosto del presente año el cual permitirá regularizar a propios alumnos y a público en general de forma presencial.

*El distintivo de escuela segura lo otorga la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), a aquellas escuelas que han cumplido los lineamientos que este organismo establece.

El Colegio Carrusell de las Américas, con 30 años de servicio, alberga alumnos de Preescolar, Primaria y Secundaria, con educación bilingüe ubicada en la Calle Bugambilia #508 Col. Jardines de Champayan de Tampico Tamaulipas, y con convenios comerciales con AMCO, Google For Education, Apple For Education y Lego For Education, el pasado 20 de Julio, le fue otorgada por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), el distintivo de “ESCUELA SEGURA” esto al participar en la convocatoria del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para llevar a cabo la “JORNADA PRESENCIAL DE REGULARIZACIÓN”.

Para dar cumplimiento a los lineamientos de la COEPRIS, el Colegio Carrusell de las Américas, ha invertido en la compra de equipos para filtro de acceso (termómetro, oxímetro, guantes y gel).

Así también, ha adquirido tapetes sanitizantes, contenedores para el desecho de cubrebocas y guantes, acrílicos en áreas de atención al público, dotación de equipos de protección personal, dispensadores de gel, bombas, nebulizadoras y solución desinfectante de grado hospitalario.

Además, desarrolló el protocolos para el acceso a la institución, señalizó laboratorios, salones y áreas comunes y diseñó y difundió campañas informativas sobre el tema del Coronavirus.

Habilitando este Colegio para impartir del 2 al 15 de Agosto del presente año este curso, el cual permitirá regularizar a propios alumnos y a público en general de forma presencial, esperando así que posteriormente y con la autorización de las autoridades competentes iniciar ciclo escolar de la misma forma a finales del mes de agosto, como lo ha marcado ya el calendario escolar del estado y el federal respectivamente.

