Otro intento de suicidio en el puente Tampico

Por Diana Alvarado

Un hombre que aparentemente había discutido con su novia intentó quitarse la vida desde el Puente Tampico la noche de este lunes, vecinos de la colonia Guadalupe Victoria observaron los movimientos del sujeto y llamaron al número de emergencias para evitar una tragedia.

Los hechos se registraron a la altura de la Primaria Ricardo Flores sobre el puente, a donde llegaron los elementos policíacos para encontrarse con un hombre que intentaba quitarse la vida

Dicha persona dijo llamarse «Brandon» quien se encontraba atravesando por una depresión grave al grado de querer acabar con su vida, además que en ese momento se encontraba en una crisis nerviosa.

Explicó que había pasado por problemas familiares y terminó con su novia con quien pretendía casarse, agobiado por la situación decidió aventarse del puente.

Al lugar llegó la ex novia quien prefirió no informar sobre sus datos personales, pero convenció a Brandon de que no tomará la falta decisión.

Fue en la colonia Tamaulipas, en la calle Soto la Marina y Avenida Monterrey donde fue dejada la pareja por los efectivos a fin de que pudieran resolver sus inconvenientes.