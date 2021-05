Ovidio García afianzó que su trabajo en el Congreso será diferente

Por Satff

Reynosa, Tamaulipas. – El Candidato de MORENA a la diputación local del distrito VI Juan Ovidio García, en su dieciseisavo día de campaña escuchó a los habitantes de las colonias Revolución Verde, Industrial y Ampliación Rodríguez con quienes se comprometió a contribuir a generar mayores oportunidades de crecimiento, que se reflejen en una mejor calidad de vida para las familias del sexto distrito.

A menos de un mes de actividades proselitistas Ovidio García ha visitado aproximadamente más de 40 colonias que se han logrado abarcar, así como más de tres mil casas le han abierto las puertas de sus hogares para conocer las propuestas y compromisos del candidato de MORENA para llevarse toda la participación de los ciudadanos del distrito 06 hacia el Congreso de Tamaulipas esto servirá para trabajar al lado de ellos.

Comentó el candidato el alarmante abandono en el que se encuentra el distrito 06 ya que sus habitantes desconoces quien es su diputado actual en funciones ya que en el año 2019 los electores votaron por él y desaprovecho una gran oportunidad de servir al pueblo, y solo se dedicó a servir a los intereses de sus amigos esto quiere decir que los votantes le dieron el privilegio con más de 18 mil votos de ser su representante y no se le volvió a ver en territorio.

“Yo no voy a ocupar un cargo, yo me voy a llevar el encargo, estoy preparado y tengo las ganas de trabajar, así como lo hice en el Cabildo de Reynosa y en ese sentido doy una garantía con valor que mi trabajo será diferente, echar mentiras y ser deshonestó en mí no lo van a encontrar”, puntualizó Ovidio García.

Los ciudadanos están listos para votar por la fórmula de MORENA aseguró García y no por el carro completo como se dice, si no que van por el autobús completo con el sentido importante de que se tengan los tres órdenes de gobierno de la misma manera ya que en MORENA se trabaja con una política diferente dijo, “yo no me siento un político lo he dicho muchas veces yo me siento como un ciudadano que puede aportar mucho para las colonias del sexto distrito”.

“Estoy convencido que la gente va a participar este 2021. Somos la mejor fórmula y la mejor opción en Reynosa. Carlos Peña Ortiz para presidente municipal, Olga Juliana por el distrito Federal 02, Claudia Hernández por el distrito federal 09, Marcos Gallegos por el distrito 04, Magaly Deándar por el distrito 05 y Humberto Prieto por el distrito 07, todos nosotros vamos a llegar a los congresos y a la alcaldía de Reynosa para hacer una chamba excelente”, finalizó Ovidio García.

Los corruptos ¡de que se van, se van!

𝐉𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐇𝐀𝐑𝐄𝐌𝐎𝐒 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀

#VotoMasivoPorMORENA2021