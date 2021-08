Pacientes del Hospital de Altamira temen por contagios de Covid-19 en bebés

Por Diana Alvarado

Familiares de pacientes del Hospital Rodolfo Torre Cantú del municipio de Altamira, denuncian que pudieran presentarse contagios de Covid-19 en el nosocomio.

Y es que, por lo menos 10 madres de familia recién paridas han sido trasladadas al área de coronavirus porque supuestamente resultaron positivas a la infección.

Victor Guevara González residente del fraccionamiento Villas del Sol de Altamira, explicó que su esposa Lucía Bacilos Santiago tuvo su bebé en el nosocomio.

No obstante, fue aislada al área de SARS-COV2, mientras que del bebé no sabe nada y no le permiten ver a ninguno de los dos «varios padres estamos aquí afuera y no sabemos nada. Tenemos la duda de que si tengan covid porque han tenido de manera normal a los bebes, están aislados y así llegaron varias embarazadas que no sabemos cuál es su situación».

Pidieron hablar con personal de dirección general del hospital pero hasta el momento no los han atendido, solamente les dicen que han salido positivo a coronavirus.

Es así que tienen el temor de que los bebes también resulten contagiados.