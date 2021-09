EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Pájaros en el alambre

*- ¿Micrófonos ocultos en el Palacio legislativo?

*- Amigas de los García-Leal, los pluris del PAN

*- Los Informes: ‘destape’ y proyección al 2022

*- Oseguera, ayer, Américo el 6; Maki Ortiz, el 7

*- ‘Truco’, firme, pese a la promoción de Chucho

*- Y Valderrama ofrece Internet gratis para todos

JUAN TRIANA MÁRQUEZ, el Coordinador del Comité de Enlace para la recepción del Congreso local, debe contratar equipo especializado para la detección –y retiro, en su caso–, de micrófonos escondidos en los espacios estratégicos del edificio del Poder legislativo, a efecto de desactivar cualquier intento de espionaje de la gente que se fue.

La revisión de los espacios estratégicos debe ser meticulosa, sobre todo en los paflones de la oficina del presidente de la Junta de Coordinación Política, amén de los cubículos de los diputados de Morena, especialmente en las estancias de los presidentes de las Comisiones de Vigilancia, de Auditoría Superior y todas aquellas que tienen qué ver con el funcionamiento de la 65 legislatura.

Es válido hacerlo.

Quizá la legislatura anterior no se dio el tiempo para “sembrar” los micrófonos de una hipotética red de espionaje, pero vale la sospecha por parte del equipo técnico de un gobernador cuyos días en el poder están contados, y cuya sobrevivencia política es directamente proporcional a las acciones de la Junta de Coordinación Política, especialmente de su presidente, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien debe traer muy bien definida la Agenda del desafuero.

Por supuesto que aquí no estamos asegurando que la gente que se fue –y la que está por irse, porque de que se van, se van–, haya instalado una compleja red de micrófonos en todo el edificio legislativo, pero dado la manía de escuchar los teléfonos de sus adversarios –como lo hicieron en Reynosa en las postrimerías de la Administración municipal: grabaron a Don BETO DEÁNDAR en diálogos con RAMIRO RESÉNDEZ; a la ex senadora AMIRA GÓMEZ, etcétera, etcétera–, es perfectamente justificable la contratación de personal especializado para el “rastreo” de cada rincón del Palacio legislativo.

De otro lado, la aprobación de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, para evitar que haya conflictos con los Congresos locales en caso del desafuero de un gobernador, como sucede en Tamaulipas, es un primer paso de la 65 legislatura federal para impedir que mandatarios bribones se vayan de las manos con toda impunidad y con la protección de Congresos afines.

La citada Ley, en efecto, tiene dedicatoria para Tamaulipas y una vez que se instale acá la 65 legislatura local, se tendrán que hacer todas las adecuaciones para poner candados y No-Vuelva-A-Suceder-Nunca, que tengamos que padecer la vergüenza de un cuerpo de diputados como el que históricamente nos avergonzarán por el resto de la historia.

Claro que es perfectamente natural que GERARDO PEÑA pegue el grito allá en México oponiéndose a la citada Ley, pues su contenido pone en evidencia toda la pirotecnia que tuvo que quemar en Tamaulipas para proteger a un gobernador condenado A-Devolver-Al-Pueblo-Lo-Robado, pero también a pagar con cárcel los delitos que le imputan de delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

AMIGAS Y COMADRES,

LOS PLURIS DEL PAN

De otro lado, los amigos, comadres y recomendados de la familia GARCÍA LEAL, fueron “premiados” con cargos en los Cabildos y el Congreso local, como sucede con la todavía diputada JUANA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, quien después de dos periodos como legisladora, ahora va como regidora al Ayuntamiento de Reynosa; o la alcaldesa suplente MYRNA EDITH FLORES CANTÚ, esposa del colaborador de primer nivel del gobernador, ALEJANDRO MAYNE, quien ahora va como diputada pluri a la 65 legislatura; o la ex senadora suplente y ex directora de Cultura Tamaulipas ITCA, la matamorense SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO –emparentada con MARIANA GÓMEZ en segundo grado– quien de esos puestos, “salta” a la 65 legislatura como diputada plurinominal.

No se diga el líder del PAN, LUIS ENRIQUE CANTÚ GALVÁN, hijo del ex Magistrado OSCAR CANTÚ SALINAS, quien como diputado plurinominal Coordinará el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El resto de los amigos de la familia feliz, la integran CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, ÁNGEL DE JESÚS COVARRUBIAS Y LINDA MIREYA GONZÁLEZ ZÚÑIGA.

Por lo demás, es casi un hecho que el ex diputado federal mantense ALEJANDRO GUEVARA COBOS, quien ocuparía la 3ª diputación plurinominal del PRI, después de las que encabezarán EDGAR MELHEM y ALEJANDRA CÁRDENAS, finalmente quedará fuera de la 65 legislatura.

Sin embargo, podría suceder a EDGAR MELHEM en la dirigencia estatal del PRI, si acaso EDGAR decide dejar ese espacio para atender de tiempo completo su representación en el Congreso local.

¡Ah!, por cierto, a nosotros nos parece más lógico y natural que el proyecto de coalición del PRI se concrete con Morena y el Verde Ecologista –y no con el PAN–, habida cuenta de que los priistas tienen más cercanía y coincidencias con esos partidos, que con Acción Nacional.

Sin embargo, todo parece indicar que por la circunstancia particular de ALEJANDRO “Alito” MORENO CÁRDENAS, la alianza coyuntural será con Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, pese a que, por ejemplo, EDGAR MELHEM tiene más cercanía e identificación política personal con el dirigente estatal del PVEM, MANUEL MUÑOZ CANO, que con “El Cachorro” CANTÚ, por citar nombres.

Además, en el PRI-No-Se-Olvidan que el gobernador CdeV “mantuvo a raya” a muchos priistas para que no participaran en la elección de junio.

Y bueno, la posibilidad de que el PRI haga alianza con el PAN rumbo al 2022, la refuerza el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, el traidor más grande de las últimas décadas, quien no solo traicionó a su sangre y ensució el apellido, sino que zancadilló al ex candidato del PRI a la gubernatura BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, y entregó el gobierno estatal en charola de plata a quien hoy por hoy es el peor gobernador en la historia de Tamaulipas, pues el tirano CAVAZOS LERMA queda como un niño de biberón frente a CdeV y su “tapadera”, EGIDIO TORRE CANTÚ.

Pese a todo ello, decimos, el PRI haría alianza con el PAN y el PRD, pese a que en esa “negociación” no hay nada que ganar, aunque después de perder todo lo que ha perdido, el PRI ya no tiene nada que perder.

Parece una perogrullada, pero si le pone atención a esa parrafada, le encontrará sentido.

ZERTUCHE TRAE

LA PILA AL 100

Por el lado del Movimiento de Regeneración Nacional y tras concretar acuerdos, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI está listo, montado y armado para asumir formalmente la Junta de Coordinación Política, una vez que se instale la 65 legislatura, este 1º de octubre.

Por lo pronto, el hombre de todas las confianzas de ARMANDO, el muy popular JUAN TRIANA MÁRQUEZ está al frente de la Comisión de Enlace en el proceso de Entrega Recepción, quien debe revisar minuciosamente los haberes del poder Legislativo, a efecto de que ese protocolo no distraiga a ZERTUCHE de la ingente tarea legislativa que le espera, pues así nomás de entrada, tendrá que desarticular toda la maraña legislativa que crearon sus antecesores para “blindar” al pillo de Palacio.

Junto con ARMANDO, por cierto, otro legislador plurinominal de amplia experiencia política y miembro de una estirpe de raíces genealógicas muy profundas, JAVIER VILLARREAL TERÁN, le será muy útil a ZERTUCHE para los cabildeos que vienen, tanto en la bancada de Morena, como las de enfrente, pues no se descarta que haya que tender “puentes” en una que otra iniciativa.

“El JAVO”, ex diputado priista, está identificado con todas las corrientes políticas de la entidad y alguna vez operó para la fallida candidatura tricolor de ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, en el sexenio de TOMÁS YARRINGTON.

Otros pluris de Morena son la tampiqueña ÚRSULA PATRICIA SALAZAR MOJICA y NANCY RUIZ MARTÍNEZ.

Por cierto, otra de las tareas en la que ya debe estar trabajando ZERTUCHE, es en la asignación de las casi 50 Comisiones legislativas del Congreso, las cuales deben ser distribuidas conforme a las cualidades académicas de cada diputado, ¡pero también como reconocimiento a quienes se la jugaron con él por la JUCOPO!

Es decir, recuerde que la interna por la JUCOPO tuvo tres aspirantes más, que la pelearon y le echaron ganas: ellos son, en primer lugar, el victorense JOSÉ “Pepe” BRAÑA; el reynosense ARMANDO PRIETO HERRERA y el vallehermosense ELIPHALET GÓMEZ.

Hay que estar atentos también en este otro tema, pues la muy peleada Auditoría Superior, parece que va para Tampico, en tanto que la de instrucción, se queda en casa.

DESDE LA 65, EMPIEZA

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

A propósito, junto con las adecuaciones legislativas para irle dando forma a la Cuarta Transformación en Tamaulipas, también se irán dando las primeras pinceladas del “retrato hablado” del candidato o candidata de Morena a la gubernatura del estado, y ese sutil trabajo estará en manos del presidente de la JUCOPO.

Es un hecho que ARMANDO disfruta el delicioso acecho de los aspirantes a la gubernatura, pero su responsabilidad directa como artífice de la aplicación de la política presidencial en Tamaulipas, No-Le-Permite “coquetear” con ninguno, si bien como ser humano y como miembro del partido del presidente, Debe-Tener-Sus-Preferencias.

Pero esas debe guardárselas para sus momentos de relax.

Lo que nos recuerda que todo está listo para la comparecencia del Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en tanto que ayer compareció en Ciudad Madero el alcalde ADRIÁN OSEGUERA KERNION y el martes 7 le corresponde hacerlo en Reynosa a la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

INTERNET A 100 % DE ESCUELAS,

PROPONE GONZÁLEZ VALDERRAMA

La próxima legislatura local podría etiquetar los recursos junto con el Gobierno del Estado para que todos los planteles educativos públicos tengan acceso a internet y se pueda superar el atraso provocado por la pandemia del #Covid19, afirmó RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

El director de de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación ejemplifica: “en términos de pesos y centavos, si se hicieran las conexiones ordinarias con las tarifas comerciales (nada más para tener idea, nada más para tener un referente de cuánto cuesta) por ejemplo conectar 4 mil194 escuelas de todo el Estado, de nivel preescolar, primaria y secundaria, a un Internet de 30 megabytes, costaría mensualmente un millón 673,000 pesos aproximadamente”.

Multiplicado por un año se estima un desembolso de $20,000,000 de pesos en números cerrados, “se puede hacer con austeridad si tomamos en cuenta que el presupuesto del Gobierno del Estado para este año es de $53 mil millones de pesos. Está plenamente identificado cuales son las áreas donde sin endeudar al Estado y sin crear nuevos impuestos se podría muy bien obtener recursos para esta parte de la educación que es la conectividad”.

Y es que para RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, el mayor reto para la en la educación en pandemia es lograr la conectividad de las escuelas desde preescolar hasta la superior.

“TRUCO” VERÁSTEGUI, A LA

CABEZA; CHUCHO EN LA RECTA

Cierro el tema político con el apunte de que el todavía Secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, mantiene una cerrada presencia en el Estado, gracias a que su operadores despliegan discreta actividad en los principales grupos de opinión pública en la entidad.

Ello, pese a que en el sur, el recién reelecto alcalde porteño, JESÚS ‘Chucho’ NADER, se mantiene en la recta final, con opinión favorable en distintos frentes, aunque su actividad no sale más allá de aquella ciudad porteña.

El activismo político de El “Truco” VERÁSTEGUI se percibe principalmente en las asociaciones gremiales, en tanto que un último reporte respecto a la orientación del voto, revela escaso margen de diferencia a favor de Morena.

“GUASÓN” SOSTIENE HOY

DIÁLOGO CON PERIODISTAS

Esta tarde, por cierto, HÉCTOR MARTÍN “El Guasón” GARZA GONZÁLEZ, sostendrá una comida-conferencia con el gremio periodístico de Reynosa.

Operadores del reynosense cursaron oportunamente la invitación a los periodistas de la fuente.

REYNOSA, GOBIERNO EFICIENTE

EN RECAUDACIÓN E INVERSIÓN

En otro tema, le comparto que hace 5 años, Reynosa cambió: el Gobierno Municipal de la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ es más eficiente en la recaudación de ingresos y el manejo de los recursos públicos, con un ejercicio responsable en la aplicación de una política de cero deudas.

En esta ciudad empieza la esperanza de Tamaulipas, con un Ayuntamiento eficaz que no ha contratado deuda alguna y liquidó la de administraciones anteriores, adelantando los pagos que habían sido programados a un plazo más amplio.

ENTREGA ARTURO SANMIGUEL

NUEVO SUBCOLECTOR PERÚ

De otro lado, le participo que el presidente municipal de Nuevo Laredo, Arturo SANMIGUEL CANTÚ, entregó la obra del subcolector sanitario Perú, el cual fue rehabilitado en beneficio de casi dos mil habitantes.

Al ser tuberías con más de 30 años de antigüedad, el gobierno municipal incluyó esta rehabilitación en el Plan de Obra 2021, informó el alcalde durante el corte del listón inaugural, donde estuvo acompañado por el regidor del sector, RODOLFO VILLA.

“Estamos en la entrega de obra de la rehabilitación del subcolector sanitario Perú, entre Constanza García y Justo Sierra, en las colonias Viveros, Zaragoza y San José, aquí se hizo una inversión de 4 millones 378 mil pesos con una superficie de 791 metros lineales”, indicó SANMIGUEL CANTÚ.

MUNICIPIO REHABILITA AVENIDA

LAURO VILLAR CON 5.4 MDP

De otro lado, el Gobierno Municipal de Matamoros a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, trabaja en el último tramo de la avenida Lauro Villar, acceso que se ha venido pavimentando desde el inicio de la administración debido a su extensión de aproximadamente 7.5 kilómetros.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología explicó que esa obra se programó a ejecutar en los tres años de la administración 2018-2021, ya que su rehabilitación ocupó una gran inversión como resultado de sus grandes dimensiones.

Estamos hablando de que los trabajos incluyeron una extensión de aproximadamente 7.5 kilómetros que inician en la calle Primera y concluyen en la calle Gregorio Garza Flores, a la altura del Instituto Tecnológico de Matamoros.

Los trabajos incluyen la demolición de guarniciones, banquetas y camellones laterales, así como también la construcción de base hidráulica de 30 centímetros de espesor y renivelación con base de asfalto en superficie de desnivel.

ARRANCA CHUCHO NUEVA

OBRA DE PAVIMENTACIÓN

En Tampico, popr cierto, mediante una inversión cercana al millón de pesos, el Presidente Municipal CHUCHO NADER puso en marcha los trabajos de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Plutarco Elías Calles de la colonia Las Torres, obra que ampliará el circuito vial del lugar y mejorará la conectividad en la zona norte de la ciudad.

El jefe de la comuna, acompañado de los integrantes del Cabildo y titulares de las diferentes dependencias aseguró que hasta el último día de su administración continuará cumpliendo el compromiso de modernizar la infraestructura urbana y disminuir el rezago en materia de pavimentación.

«Seguimos avanzando y no daremos ni un paso atrás en nuestro propósito de transformar la imagen urbana del municipio y de elevar la calidad de vida de las familias tampiqueñas, por ello me da mucho gusto dar inicio a esta nueva obra que es el resultado de los ahorros obtenidos en la administración de los recursos», mencionó.

CHUCHO NADER resaltó que las buenas prácticas administrativas desarrolladas durante su gobierno, han permitido hacer más con menos y optimizar el gasto público, lo que además, dijo, ha colocado a su administración en los primeros lugares a nivel nacional en aprobación ciudadana.

UAT, EN CONFERENCIAS DE LA

SOCIEDAD BOTÁNICA DE MÉXICO

Por último, en el marco de la vinculación que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantiene con diferentes sectores académicos y científicos del país, expertos del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) participaron en el ciberseminario “Botánica del oriente de México”, realizado con motivo del 80 Aniversario de la Sociedad Botánica de México.

En este contexto, la investigadora EDILIA DE LA ROSA MANZANO dictó la conferencia “Diversidad de plantas epífitas de Tamaulipas”, en la que describió algunos de los proyectos que, durante años, ha trabajado la Universidad para salvaguardar estas especies en zonas como la reserva de la biosfera El Cielo.

Explicó que las epífitas crecen sobre otra planta, generalmente un árbol, y resaltó que entre estas las más conocidas están las orquídeas, de las cuales una gran parte de las que se hallan en la reserva El Cielo se consideran endémicas (es decir que no se encuentran de forma natural en ninguna otra parte).

Al explicar sobre los estudios acerca de la diversidad de las epifitas en esta reserva ecológica, dijo que se han hecho una gran cantidad de trabajos con diferentes grupos para encontrar patrones de diversidad a lo largo de los gradientes de elevación.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.