LETRAS PROHIBIDAS

¿PAN se dirige a una ‘guerra civil’?

Clemente Zapata M.

Desde hace meses, al interior del Partido Acción Nacional (PAN), se han dejado sentir las críticas hacia la “tibia” dirigencia de MARKO CORTÉS MENDOZA.

Si acaso las críticas se detuvieron al vivir el proceso concurrente que culminó en su etapa selectiva el pasado seis de junio, aunque ahora vive su proceso de “inconformidades”, pero ahora dichas críticas se revivieron.

La fallida contratación de MARKO CORTÉS del ex presidente VICENTE FOX, quien prometió “romperle la madre a la 4T” y la “bienvenida” de FELIPE CALDERÓN, a través de MARGARITA ZAVALA evidenciaron algo demasiado grave:

El PAN a nivel nacional carece de liderazgo, de narrativa, de materia gris y eso ha generado que lo que fue la Oposición más grande de América Latina, representada por la ex “ola azul”, sea prácticamente humillada, vilipendiada y aplastada por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

No se puede negar que el PAN, desde los liderazgos del hoy senador panista, GUSTAVO MADERO, pasando por RICARDO ANAYA y ahora con MARKO CORTÉS, perdió su mística y con ello su hegemonía; aunque sigue representando la segunda fuerza política del país, su “debilidad” está a flor de piel por el hecho que a nivel nacional no compitió solo, es decir que tuvo que buscar alianza con el PRI y el PRD.

El PAN de MARKO CORTÉS, se divorció de la “vieja guardia” para privilegiar a la “ola millennials” y convirtió la derrota en un suculento negocio, pero sólo para unos cuantos usando el padrón azul como divisa de canje.

La clase media mexicana, la llamada “aspiracional” por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y que era el “brazo fuerte” del Partido, se ha venido desilusionando del PAN por tres razones importantes:

(1) MARKO CORTÉS ha sido incapaz de defender los logros que se hicieron en los dos sexenios federales panistas, porque tal vez ni se dio por enterado de ellos: Un peso fuerte, gran inversión, el seguro popular, entre otros más del 2000 al 2012.

(2) Por el contrario, MARKO CORTÉS no ha encontrado la prosa para impedir que las acusaciones desde La Mañanera de Palacio Nacional impacten al partido con eso de que todo lo que “huele a pasado” fue malo… y…

(3) También, MARKO CORTÉS, ha volteado la mirada hacia otro lado, se ha negado a practicar la autocrítica y así como lo hizo la Cuarta Transformación de “perdonar” a quienes se sumaron a la “causa guida”, cree que todo lo que sea de color azul es “puro” y se equivoca… Punto y aparte.

Los 81 años de historia del PAN, de ese partido que realmente fue un organismo que representaba la lucha social de la clase media, de los empresarios y de las asociaciones civiles, fue desaprovechado por MARKO CORTÉS.

Más de 270 mil militantes azules, con nombre y apellidos, fueron condenados por un “mafia azul” que se apoderó de la cúpula, de las posiciones más jugosas para hacer negocio a cambio de hipotecar no sólo el futuro de Acción Nacional y su militancia, sino el modesto prestigio que personajes como MANUEL GÓMEZ MORÍN, MANUEL CLOUTHIER, PABLO EMILIO MADERO BELDEN, LUIS H. ÁLVAREZ, entre otros, le dieron al Partido.

El padrón del PAN, que fue creciendo con el correr de las décadas, se fue perdiendo desde que la gavilla comandada por GUSTAVO MADERO y RICARDO ANAYA hicieron su aparición, situación que se agudizó con la llegada de MARKO CORTÉS.

El actual dirigente nacional del PAN fue elegido para un periodo comprendido del 2018 al 2021, pero con la posibilidad de buscar una reelección, cosa que se anticipa no conseguirá de forma fácil por las razones que ya de describieron.

Si el PAN realmente tiene puesta la mira en el 2024 y quiere dar una pelea verdadera, algunos cerebros azules anticipan que MARKO CORTÉS no es el indicado para sacar adelante al partido.

En el caso de Tamaulipas, que en poco más de un mes se entrará al proceso selectivo 2021-2022, urge un reacomodo de la estructura azul, si la idea es retener la gubernatura.

La situación para el PAN no es fácil, independientemente de quién sea elegido candidato. De los tres poderes que tiene en este momento el PAN, a partir de octubre perderá el Legislativo y con ello el Ejecutivo recibirá una brutal presión desde este año y hasta el día de las elecciones en el 2022.

De manera que el PAN, no sólo a nivel nacional requiere de un cambio real con miras al 2024, sino también a nivel nacional con miras al 2022.

¿Serán capaces los panistas de hacer una autocrítica y recomponer el camino o seguirán con esa “tibieza” que MARKO CORTÉS le imprimió al PAN y que permea hasta algunas dirigencias estatales…? Pendientes…

INAUGURAN ARTES PLÁSTICAS BINACIONAL.- El gobierno de ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, junto con el cónsul general de México en Laredo, Texas, JUAN CARLOS MENDOZA SÁNCHEZ, y la cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, DEANNA KIM, inauguraron la ‘VI Muestra de Artes Plásticas Binacional 2021’ titulada “Gente de la Frontera: Región Laredos”, con la finalidad de promover la identidad cultural en la frontera de Estados Unidos y México; contiene un total de 31 obras de pintura y fotografía. En su mensaje el alcalde expuso que una buena relación bilateral es muy importante para las dos partes, en el que no sólo se fusiona un intercambio comercial, si no que va más allá, ya que hay una historia de identidad y pertenencia.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… En Tamaulipas, algunos aspirantes a la candidatura azul por la gubernatura deben pensar fríamente si les es rentable seguir presumiendo un “padrinazgo” por parte de MARKO CORTÉS, dirigente nacional del PAN… Cuentan que cuentan que en estos momentos lo más rentable es edificar una sana distancia y mantener sólo la “relación institucional” con el dirigente nacional, pues su caída podría significar la caída de proyectos de gran calado… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Si alguien piensa que la llegada de MAGDALENA PERAZA GUERRA a la oficina Regional del Gobierno estatal en el sur, es para atender asuntos netamente burocráticos, podría llevarse una sorpresa desagradable… Cuentan que cuentan que la llegada de la ex diputada local, ex alcaldesa, ex panista, ex priista y ex quién sabe qué cosas más, no es para firmar documentos, tramitar servicios o hacer gestiones, lo suyo es algo más preciado y la meta está marcada para el 2022 y se llama: recomponer la estructura “multicolor”… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… La “mano guinda” para el 2022 vendrá muy fuerte en Tamaulipas y si alguien piensa que con el “pacto 2020-2021” se terminó el acoso se puede equivocar… Cuentan que cuentan que en Palacio Nacional se dieron cuenta que la guerra mediática en contra de la Oposición es más efectiva que cualquier obra pública, así sea de relumbrón y se “huele” a que por ahí se le seguirán… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Los que quedaron muy mal el pasado seis de junio en Tamaulipas, fueron los recomendados del ex senador JORGE LUIS LAVALLE MAURY, pues todas sus estrategias fallaron… Cuentan que cuentan que se anticipa en breve un “golpe de timón”, por la simple y sencilla razón de que no queda de otra y alguien tiene que pagar los platos rotos… Muchos tamaulipecos fueron desplazados por este grupo y al final los resultados fueron desastrosos… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

