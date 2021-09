LETRAS PROHIBIDAS

¿PAN Vs PAN… y Movimiento Ciudadano…?

Clemente Zapata M.

En breve, tal vez la política panista en México nos regale su primera “guerra de tribus” y un canibalismo atroz en la época moderna, al abrir el proceso para seleccionar a quien será el dirigente nacional.

A días de haberse dado los resultados del seis de junio pasado, los senadores DAMIÁN ZEPEDA VIDALES y GUSTAVO MADERO MUÑOZ, le cantaron un “tirito” a su presidente nacional, MARKO CORTÉS MENDOZA.

ZEPEDA fue muy rudo, tomando en cuenta su condición de panista, y la tradición de político mesurado en el hablar y actuar, señalando que no había nada que celebrar. Sus dichos tronaron y retronaron un nueve de junio del presente, tras los resultados electorales de tres días antes.

Desde sus comentarios, una lista de prospectos a dirigir los destinos de Acción Nacional apareció y es larga. Pero la misma se irá engrosando más conforme pase el tiempo.

Ya se mueven y anda recabando firmas para presentar su carta de intención, nombres como ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ; el propio DAMIÁN ZEPEDA, que ya fue dirigente nacional; nuevamente GUSTAVO MADERO, que también fue dirigente nacional y hasta lo que queda del gobernador de Querétaro, FRANCISCO DOMÍNGUEZ… Ni qué decir de MARKO CORTÉS, que aprovechará los estatutos para reelegirse.

La lista seguirá creciendo. Algunos con claras intenciones de dirigir a su partido y otros como parte de la eterna estrategia de competir, sumar adeptos, para después declinar hacia un proyecto previamente pactado a cambio de posiciones dentro del CEN.

En la actualidad el Partido Acción Nacional en México pareciera que está dividido en dos segmentos: Los que se beneficiaron y se embriagaron de poder, pero que hoy son exhibidos y perseguidos; y los panistas que no están de acuerdo con esa forma de haber prostituido al partido, al menos en los últimos nueve años.

Es claro que en medio de esta guerra por el control del PAN nacional, el nombre de RICARDO ANAYA CORTÉS estará siempre en medio de las discusiones.

Sus nexos familiares con personas (hoy) “non-gratas” en la política mexicana, su enriquecimiento “inexplicable” y las sospechas de haber pactado con el ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO la aprobación de las reformas a cambio de pesos y centavos para él y algunos de sus compañeros de partido, dañaron la imagen del PAN no sólo en México, pues también fuera de las fronteras.

La Cuarta Transformación, desde por lo menos dos años, se ha encargado de ir “desnudando” la forma en que se condujeron personajes como RICARDO ANAYA, JORGE LUIS LAVALLE MAURI; los ex presidentes VICENTE FOX, FELIPE CALDERÓN y hasta los (ex) panistas, ROBERTO GIL ZUARTH y ERNESTO CORDERO.

Sin “querer queriendo”, la Cuarta Transformación está llevando al Partido Acción Nacional a un callejón sin salida, al exhibir y perseguir a prominentes personajes que hicieron carrera política bajo el amparo de las siglas azules.

Precisamente al entrar a ese callejón sin salida, obligará a los panistas a tomar la decisión de seguir por el derrotero al que los llevó la actual Dirigencia nacional o dar un verdadero cambio de timón y regresar a las bases.

No hay que olvidar la máxima del PAN: “Por una patria ordenada y generosa y una vida más justa para todos”; en ese tenor figuras como RICARDO ANAYA, con sus abultadas cuentas y trafiques que le señalan desde Palacio Nacional, tal pareciera que se olvidó de que la patria debe ser generosa para todos y no para unos cuantos.

Por otro lado, al interior de Acción Nacional se debe tomar muy en cuenta el rápido crecimiento que ha presentado Movimiento Ciudadano y un ejemplo claro es lo sucedido en Nuevo León.

De ser un partido inexistente (Movimiento Ciudadano), el empresariado neolonés que (en bloque) es el más fuerte del país, ha volteado la mirada hacia las siglas naranjas, olvidándose del PRI, de Acción Nacional y de los independientes; igual sucedió en Guadalajara y los planes de expansión de este partido siguen y siguen.

En ese sentido el PAN, siendo un partido de derecha y la segunda fuerza política en el país, no debe desaprovechar la oportunidad de retomar el camino y reencontrarse con esa ideología que en su momento hicieron grande al partido, más allá de componendas o acuerdos políticos para acceder al poder.

La clase empresarial mexicana estará muy atenta a lo que pase en el PAN nacional para definir de qué color será el derrotero, ya sea en bloque o individual, de cara al 2024; es decir será azul PAN o naranja de Movimiento Ciudadano.

Por otro lado, queda claro que la renovación del PAN nacional marca el camino hacia el 2024, pero también debe quedar claro que dicha renovación podría marcar el inicio de un rompimiento hacia su seno y, por consecuencia, la fuga de cuadros azules hacia parcelas naranjas.

Al PAN le urge una verdadera purga en sus filas. Es necesario que los tumores que tanto daño le ha hecho a la imagen y proyectos azules, sean extirpados o de lo contrario el partido azul empezaría a correr la misma suerte que el PRI, sino es que ya la está corriendo.

MARKO CORTÉS no la tiene fácil para su reelección, aunque cuente con el apoyo de buena parte de los diputados federales que llegaron a la actual legislatura por la vía plurinominal y los gobernadores azules.

Sus adversarios al interior del PAN tendrán mucha madera para encender una hoguera y quemarlo vivo, políticamente hablando, pues de entrada le recriminarán su “timidez” y hasta complicidad con algunas “vacas sagradas” azules que Palacio Nacional persigue desde hace tiempo.

Si la lucha por el control de la dirigencia nacional llega a una “pelea callejera”, nos enteraríamos por los propios panistas de los pecados más oscuros y los trapos más cochambrosos de los cuadros más prominentes de Acción Nacional en el país… La película se tornará interesante… Pendientes…

~~ALCALDE MARIO LÓPEZ ANDA BIEN RECIO.- Uno de los alcaldes que vence y convence a base de trabajo, es el de Matamoros, MARIO LÓPEZ, quien no se distrae en temas que no sean los relacionados a satisfacer las necesidades de la población… En estos momentos está metido en la preparación de lo que será su Tercer Informe de Gobierno, donde dará una radiografía de los logros alcanzados en bien de los matamorenses… Su calificado equipo de colaboradores ha metido el acelerador a fondo para presentar el estado que guarda la Administración pública municipal… Aunque, como ya lo dijimos, MARIO LÓPEZ no se distrae en temas que nada tienen que ver con su función de servir a su pueblo, es ubicado como uno de los cuadros de Morena para proyectos de mayor calado… ¡Yayayái!

~~PREMIAN A INVESTIGADOR DE LA UAT.- El doctor FERNANDO OLVERA CHARLES, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), obtuvo el Premio “José Reséndiz Balderas” al mejor artículo de Historia del Noreste 2021, otorgado por el Consejo Metropolitano de la Crónica, A. C, que tiene su sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León… En una ceremonia virtual se realizó su premiación por el artículo “Rasgos de la economía moral en espacios indianos fronterizos. Los pobladores norteños de Nuevo Santander durante las incursiones indias” merecedor del primer lugar en la categoría Artículo de Investigación… El artículo, que apareció en julio de 2019 en el número diez de Tempus, Revista en Historia General, una publicación semestral de la Universidad de Antioquia, Colombia, aborda las medidas tomadas durante las incursiones indias registradas después de 1770 en la parte norte de la Colonia de Nuevo Santander.

~~ INAUGURA SANMIGUEL EJE VIAL.- El alcalde ARTURO SANMIGUEL CANTÚ inauguró la pavimentación asfáltica del Segundo cuerpo del bulevar Miraflores entre bulevar Las Gemas y Límite Oriente del Tec Milenio, en la colonia Residencial Longoria… Se invirtieron 13 millones 385 mil pesos en una superficie de siete mil 541 metros cuadrados, es una avenida de gran circulación que será de gran beneficio para los vecinos y con esta vialidad se beneficia a más de dos mil personas de manera directa e indirecta.

Gracias… Nos leemos hasta el lunes…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com