Pandemia no afectará consulta ciudadana: INE.

Cd. Madero, Tamaulipas. – La pandemia no es un factor que vaya a afectar la votación en la consulta que se realizará el próximo domingo 1 de agosto, ejercicio realizado por parte del Instituto Nacional electoral.

El vocal ejecutivo del 07 Distrito electoral del INE, Francisco Xavier Muñiz Manzano, dijo que no se puede señalar que esta situación de salud pueda afectar, debido a que se tendrá un desfogue más rápido en las más de 180 mesas receptoras que se instalarán.

Expuso que es solamente una pregunta la que se hace, relacionada a saber si el ciudadano está de acuerdo a que se investigue a los ex presidentes de la república y con una respuesta de Si o No, por lo que no se deben generar aglomeraciones.

Mencionó que por ello es que se está reclutando al personal que estará en la mesas de votación, requiriendo el INE 920 funcionarios, de los cuales ya tienen a poco más de 800 que han aceptado.

Añadió Muñiz Manzano, que no han tenido mucho problema, debido a que se han acercado a quienes estuvieron como funcionarios en el pasado proceso electoral y han aceptado, aunque también se encontraron con algunos ya no desearon participar.