SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

–PANISTAS EXPULSAN A SUS MILITANTES

EN EL PAN SURGE OTRO ASPIRANTE a la precandidatura al gobierno estatal para el 2022.

Aquí se trata del ex alcalde y ex diputado local OSCAR ALMARAZ SMER quien pudiera ser después de CESAR VERASTEGUI OSTOS, GERARDO PEÑA Y JESUS NADER la cuarta vía en un momento dado.

OSCAR ALMARAZ SMER, victorense y ex priista, ofrece haber ganado siempre las elecciones en las que ha participado a excepción de su reelección como alcalde porque era un momento diferente, hoy desde el distrito V ha despertado de nueva cuenta y no dude que pueda ser considerado y mas en caso de que la coalición PAN-PRI-PRD-MC se considere, OSCAR ALMARAZ SMER seria la carta fuerte por contar con aliados en esos otros partidos y no como actualmente lo manejan para favorecer a otros nuevos personajes que se acaban de sumar.

Ya lo ven como un oportunista o advenedizo político al brincar del PRI y abandonar su carrera en tal partido para acomodarse en el panismo de momento.

RESUELVE CON ACCIONES ARTURO SANMIGUEL A LA COMUNIDAD

LOS MIERCOLES CIUDADANOS HAN SIDO sin duda una posibilidad para los ciudadanos de Nuevo Laredo de resolver muchos de los problemas que aquejan las colonias.

Un instrumento instalado por el alcalde con licencia, ENRIQUE RIVAS CUELLAR y que en su espacio de gobierno y administración ha llevado a cabo El alcalde ARTURO SANMIGUEL.

Quien además escucha y da solución a las peticiones presentadas por los habitantes de Nuevo Laredo siendo en esta ocasión en el pasado miércoles ciudadanos que los habitantes de las colonias Unidad Nacional, Bonitos Toboganes y Los Agaves, a través del programa ‘Miércoles Ciudadano’.

De forma virtual por la plataforma Zoom, solicitaron el apoyo en materia de salud.

RESPONDIO EL ALCALDE SANMIGUEL «Más que todo, en el gobierno municipal estamos interesados en lo que respecta a la salud y educación, en esta ocasión nos tocó ayudar a ciudadanos de varios sectores como Bonitos Toboganes, Los Agaves y otra colonia más (Unidad Nacional), las cuales estamos apoyando en cuestión de salud, en donde hubo apoyos para unos estudios y medicamentos».

La ciudadana ALEJANDRINA MARTINEZ SALVADOR, residente de Bonitos Toboganes, pidió el apoyo de una tomografía axial computarizada (TAC) de cráneo simple, para su hijo Luis Fernando Muñoz Martínez, de 3 años, quien sufre de parálisis del lado derecho de su cuerpo.

«Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda de poder comunicarnos con usted, antes que nada, quiero agradecerle por esta oportunidad, porque yo sé que hay más personas que también lo necesitan», mencionó Martínez Salvador.

Agregó que este escaneo es requerido para la valoración de Fernando con el neurólogo, a fin de continuar con su tratamiento en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI).

MARIA DEL ROSARIO GARDEA, habitante de la colonia Unidad Nacional, solicitó el apoyo para unos análisis de perfil tiroideo, ultrasonido de cuello (tiroides), perfil bioquímico 17, y estudio C15-3, ya que padece de cáncer de mamá y su seguro social no los cubre.

LALO GATTAS SE PREPARA PARA GOBERNAR

EDUARDO GATTAS es el alcalde electo de La capital tamaulipeca.

Se prepara con fuerza para entrar como alcalde a las cero horas del primero de octubre Con el firme peso de un político forjado en el territorio y el trabajo.

Por eso estuvo acompañando en una reunión de trabajo y dialogo al comercio organizado, afiliado a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Servicios y Turismo, donde les dijo y brindó su respaldo incondicional al alcalde electo LALO GATTAS para retomar e impulsar proyectos que incentiven la economía y bienestar social de Victoria.

Al atender la visita de cortesía, el presidente del organismo lic. EDUARDO SALMAN externo el interés de respaldar al próximo gobierno municipal y su proyecto de transformar la Capital del Estado a partir del 1 de octubre que asuma el cargo.

«En la Canaco Victoria estamos decididos a trabajar unidos con el gobierno de GATTAS, queremos ser uno más de sus aliados para que nuestra ciudad crezca y juntos, sociedad, gobierno y la iniciativa privada, salir adelante» dijo el dirigente de la Canaco Victoria.

Tras recibir el respaldo, LALO GATTAS reiteró a los representantes del consejo el compromiso de dar exclusividad al sector empresarial de Victoria en la licitación de proveeduría, obras y servicios.

«Vamos a presentar más de 150 proyectos para Victoria y gestionar recursos adicionales para reconstruir nuestra ciudad. Y como lo dije en campaña, cada peso que se autorice a Victoria se queda en Victoria» indicó.

Durante la reunión, acordaron retomar el proyecto de rescate de la calle Hidalgo, regular y armonizar la relación con el comercio ambulante y programar una asamblea con integrantes de la Mesa de Seguridad para analizar y definir acciones que garanticen la paz social de la ciudad.

NUNCA HA DICHO QUE SE HAGA JUSTICIA

EL AUN DIRIGENTE ESTATAL DEL PRI, EDGARDO MELHEM SALINAS, jamás hemos escuchado señale se indague o haga justicia ante el artero asesinato de RODOLFO TORRE CANTU de quien fue su colaborador en campaña en el 2010.

HOY POR HOY como presidente del PRI estatal, no se ha escuchado alce la voz como tal para que se aclare el asesinato del malogrado candidato al gobierno del estado.

SE HA DEDICADO a placearse en su intentona de mantenerse dentro del erario para no trabajar y ahora lo hará como diputado local del sistema en turno.

Pues, aunque en la reunión en su rancho en la capital del estado no alzaron la voz, en lo quedito se sabe las inconsistencias que tiene como dirigente estatal del partido pues no cumplió las metas ni expectativas, hizo el ridículo como dirigente estatal del partido revolucionario institucional y ahora el reclamo se alza en su salida inmediata como dirigente estatal del partido.

¿QUE cargo ocupaba EDGARDO MELHEM cuando formaba parte del comité de campaña de RODOLFO TORRE CANTU?

¿Porque nunca abordó como dirigente máximo del partido impulsar el esclarecimiento de este magnicidio?

LA CANACO ACORDE A LOS MOMENTOS Y RESTRICCIONES: CRUZ

ROBERTO CRUZ HERNANDEZ, presidente del consejo directivo de la cámara nacional de comercio de Reynosa dijo que se encuentran acordes a los momentos que se viven en la salud en la región.

Que esperan la autoridad correspondiente y en coordinación aprieten en donde deba ser para que vuelva a la normalidad también el flujo comercial.

CABE MENCIONAR que las condiciones de pasar a un semáforo de mayor vigilancia sanitaria amuelan a los comercios en general por lo que invitó a la población a seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria.

Dijo que existe incertidumbre pues la autoridad en el tema de seguridad también debe decir que es lo que motiva las olas de violencia que se manifiestan en la ciudad de Reynosa.

Pues la coordinación debe ser plena entre los tres niveles de gobierno, aunque la responsabilidad la tiene la federación y el estado por contar ellos con el control de la vigilancia y seguridad de la ciudadanía.

Recordemos que dentro de los compromisos que tuvo el presidente de la CANACO Reynosa al iniciar su gestión fue el de la Digitalización empresarial que es el Apoyo a las micro y pequeños comercios en su digitalización, a través del programa “Tu tienda en línea”

Asi como también mantener una Comunicación efectiva: Fortalecer y ampliar los canales de información oportuna acerca de los programas y apoyos para el sector comercial.

Como llevar a cabo también la Cultura organizacional: Modernizar y mejorar la eficiencia de los procesos servicios internos para un mejor servicio a nuestros asociados.

Además de tener y mantener a La Cámara cerca de ti como es Acercar la Cámara a las principales zonas comerciales para sostener reuniones de trabajo con los comerciantes, con el objetivo de atender la problemática particular de cada sector.

Y llevar a cabo una Gestión, defensa y representación: Fortalecer la interlocución ante los diferentes órganos de gobierno para ser el portavoz del comercio, servicios y turismo de Reynosa. Defender los intereses legítimos del sector ante cualquier abuso o arbitrariedad.

RICARDO MORENO DICE EXPULSARA A QUIEN TRAICIONO AL PAN

ES INDISCUTIBLE LA SALIDA de la dirigencia local de este partido acción nacional de su representante como delegado RICARDO MORENO.

Llega usted sabe cómo en calidad de dirigente del PAN y aún en este momento y aún tras sus declaraciones en medios de comunicación arreglados que le publican lo que quieren que ya son muy contados.

PRETENDE RESPONSABILIZAR, buscar culpables de la debacle de su partido político como tal y se le va de frente contra la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ que si bien su trayectoria la ha hecho dentro del PANISMO a nivel nacional es porque ahí participó desde su inicio en la política mas no está impedida de buscar otros horizontes, la gente la sigue y el pueblo manda y sino ahí están los resultados del pasado 6 de junio.

POR ESO la expulsión o no de este partido, es un favor que le harán sin duda a la aún presidente municipal de Reynosa MAKI ORTIZ.

Además, dijo el dirigente local panista que se promoverían mas expulsiones y mas delante se conoció que eran alrededor de 10 en Reynosa, otros en Nuevo Laredo y en otros municipios.

ASI ES DE QUE el momento que vive el PAN no es el mejor parta ir al 2022.

COVID EN LA SEDE DEL PAN ESTATAL

Y para acabarla, el brote de COVID 19 alcanzó a integrantes del aparato administrativo de la sede del Comité estatal del PAN en la capital del estado, mismo que dirige LUIS CANTU GALVAN el nefasto dirigente y arrogante reynosense que hace queda muy mal a su partido con los resultados y además por no mantener las reglas de sanitización en el edificio partidista.

LA RNEOVACION DE MORENA TAMAULIPAS

OSCAR ALARCON SANTOS originario de Nuevo Laredo, un fuerte prospecto a la dirección del partido MORENA en Tamaulipas.

Fue candidato a diputado local por el distrito I de aquel municipio en el 2019 y ahora es un operador político del Partido MORENA donde es consejero estatal del mismo siendo un elemento valioso que pudiera ser punta de lanza para que el partido como partido, retome su camino.

El proceso de renovación no se ha dado a conocer a nivel estatal pero tampoco se le ha dado el lugar que merece a la dirigencia estatal y eso ya le roba la identidad a cualquiera que llegue a la dirigencia de MORENA TAMAULIPAS sino le dan el valor que merece una representación.

RESPONDE CON MAS PAVIMENTACION MARIO LOPEZ

ALCALDE DE LA CIUDAD MARIO LOPEZ HERNANDEZ, con positivas Acciones integrales que incluyen pavimentación, guarniciones y banquetas, así como también la instalación de luminarias, son las que realiza el Gobierno de Matamoros en las colonias que son beneficiadas con estas obras, en las que se aplica una mezcla de recursos de los gobiernos federal y municipal.

MARIO LOPEZ HERNANDEZ reveló que las administraciones pasadas realizaban las obras de pavimentación, sin embargo, en muchos de los casos no se incluían las guarniciones ni las banquetas.

Lo que estamos haciendo en este gobierno agregó, es entregar acciones integrales a las familias de las colonias populares, es decir además de trabajar en la pavimentación del acceso, se incluyen las guarniciones y las baqueas y estamos agregando la instalación de las luminarias tipo led.

Esta acción indicó, permiten elevar la calidad de vida de los ciudadanos, toda vez que además de contar con acceso pavimentado, también estará iluminado.

En algunos casos, también se arreglan las descargas de los drenajes, y en otras más como lo es en la colonia Ricardo Ramos se está poniendo especial atención en el nivel que debe tener el acceso, esto, con el propósito de que en temporada de lluvia el agua se vaya por gravedad a un dren que está muy cerca de la vialidad que se pavimenta.

CAMBIO EN LA JURISDICCION IX DE SALUD

OSVALDO SAENZ, es de nueva cuenta jefe de la jurisdicción IX, cargo donde ya estuvo y de quien se espera cumpla la encomienda en donde estuvo ya al inicio del sexenio que con rumbo a la conclusión y es de origen panista.

Su anterior titular, al parecer no quiso seguir en el cargo público y se le ofreció ser candidato, pero al parecer pidió demás y fue desterrado del panismo para ir a caer de rebote al Partido MORENA.

Resulta que este sujeto ex jefe de la jurisdicción pidió las perlas de la virgen para poder que el PAN contara con el como candidato a un cargo de elección popular.

Lo que su partido vio como un plan de petición ambicioso y protagónico por lo que mejor lo dejaron como el perro de las dos tortas y es cuando entro el doctor OSVALDO SAENZ que lo traían los vientos de cambio muy relegado fuera de la jugada.

NUESTRA SOLIDARIDAD

HAGO un paréntesis para recordar este pasado 29 de junio en su quinto aniversario luctuoso al amigo LAURENCIO GARCIA GARCIA, ex dirigente estatal y ex diputado local sanfernandense líder moral de la izquierda.

ENVIO mi felicitación por su cumpleaños al abogado victorense MIGUEL GARCIA AHEDO este 30 de junio asi como a OSCAR JIMENEZ NUÑEZ, GILBERTO MARES TAVAREZ, ROSSY AZUARA, PABLO ARANDA, JOEL ZUÑIGA CASTILLO, Y JUAN RENDON.

COMO ESTA 1 de julio felicito a mi amigo LEONEL ORTEGA RAMIREZ, ciudadano altruista en la región; Y a don ADAN CISNEROS DE LA ROSA, destacado empresario regional. Además de recordar en su natalicio al amigo y ex funcionario federal, ingeniero HUGO CASSAIGNE MORA (+); Al maestro NESTOR VALDIVIEZZO Y LOURDES PUENTE.

Asi como este 2 de julio recuerdo en su natalicio a nuestro amigo LIC. LAURENCIO GARCIA GARCIA, ex dirigente político y ex diputado local sanfernandense que se nos adelantó en el camino.

Hago espacio y felicito por su cumpleaños a nuestro amigo LIC. ADRIAN GALLARDO LANDEROS, MARTIN SANCHEZ PELAYO, JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, MARCO GARCIA, SEVERO LOPEZ LAGUNA, MARTIN CORONA ESCOBAR, CARMEN RAMIREZ, RAMIRO BARRON BARBOZA, DIEGO SOTO, BLANCA RAMIREZ, Y BENITO CEPEDA. Y nos veremos.