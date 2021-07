AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Pantaleón llegó para quedarse

Aplican inversiones en el Mante

Mateo entrega alumbrado en La Alameda

Alcalde de Ocampo en ruina financiera

Gerardo Peña y Chucho Nader, no juegan

Ciertamente, Pantaleón, es una organización agroindustrial dedicada al procesamiento responsable de caña para la producción de azúcar, mieles, alcoholes y energía eléctrica.

De acuerdo a información de este poderoso e importante grupo agroindustrial de más de 21 mil colaboradores en países como Guatemala, Nicaragua, Brasil, Estados Unidos y México contribuye a alcanzar una producción anual de 1.17 millones de toneladas de azúcar y productos derivados.

Son líderes de la región centroamericana en la producción de azúcar y se posiciona entre los diez más importantes de Latinoamérica.

Sus productos participan en mercados locales e internacionales, con más de 40 destinos de exportación, en donde abastecen a industrias alimenticias y refinerías.

Desde el año pasado, la Fundación Pantaleón México se hizo cargo del ingenio azucarero El Mante, al tomar la instalación anteriormente administrada por Azudomi y Servicios Corporativos Azúcar, pertenecientes a Grupo Sáenz, con lo cual ha venido garantizando empleo para cerca de 200 trabajadores de confianza bajo el mando y liderazgo de JUAN CARLOS SPEL, director de Pantaleón México, José Ceballos Linares, gerente de la Fundación Pantaleón Pánuco y del licenciado, Daniel Alvizu Calderón, gerente del ingenio local, quienes por cierto se reunieron desde su llegada con el alcalde José Mateo Vázquez Ontiveros, a quien no solamente le hicieron saber la buena noticia de la adquisición de la fábrica de azúcar sino también la generación de importante cantidad de empleos y la inversión de recursos que se estarán aplicando en obras y acciones de compromiso social en El Mante.

De hecho, en algunas avenidas de la ciudad se ha instalado y mejorado el alumbrado público, donde también se han destinado obras por parte del grupo Pantaleón a instituciones educativas.

La gran derrama económica que representa para todos los mantenses y la gente de la región el Ingenio de El Mante, se mantiene firme y a pasos agigantados demuestran que quieren y se comprometen con la comunidad.

DEL ARCHIVERO…

Precisamente, este jueves, el alcalde, Mateo Vázquez hizo la entrega de la rehabilitación de alumbrado a usuarios del parque la Alameda.

Acompañado de integrantes de su cabildo, del grupo PANTALEON, del distrito de riego, de su esposa y compañeros de trabajo, el alcalde Vázquez Ontiveros se enorgulleció de terminar esta etapa que incluye la rehabilitación del alumbrado, lo cual le dará mayor seguridad a todos los que visitan este lugar de esparcimiento familiar.

Se trata de una obra que incluye 79 postes, 49 lámparas, 12 reflectores de 200 watts y 51 de 100 watts, todo esto beneficiará de manera directa a más de mil 500 personas y para ello fueron empleados 1 millón 381 mil pesos.

“Quiero agradecer la presencia de grupo PANTALEON y al distrito de riego, quienes siempre han estado dispuestos en trabajar en equipo para mejorar cada lugar de los mantenses”, señaló el alcalde.

Así pues, tanto el alcalde Mateo Vázquez como grupo PANTALEON han venido trabajando por el crecimiento y desarrollo de El Mante, con el agregado de que este grupo de industriales llegó para quedarse en la urbe cañera, muestra de ello, es que tienen proyectado rescatar la antigua alberca, ubicada a un costado de la avenida Aarón Sáenz frente al IRBA, así como el legendario parque de Béisbol “Miguel Alemán”.

La bonanza es clara y se muestra en cada actuar de quienes administran y le apuestan a las familias de la urbe cañera.

Cambiando de tema, vaya que es preocupante lo que está sucediendo en el vecino municipio de Ocampo, donde tanto el alcalde, Profesor, José de Jesús Ávalos Puente como su tesorero municipal, ALFREDO BUDARTH ya pusieron a temblar a empleados de la administración, así como a diversos proveedores tras dar a conocer que ya no tienen recursos económicos para pago de salarios y créditos contraídos.

El asunto es sumamente delicado, ya que se les informa que no hay recursos, dado al tremendo tijeretazo o recorte que les dio en las participaciones mensuales el gobierno del estado que dirige FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

La mala noticia no solamente sorprendió a empleados sino también a los proveedores, pues se sabe que se les adeuda desde hace varios meses y tras acudir a reclamar sus pagos, simplemente se les dijo- «Ya no hay dinero, el gobierno del estado nos recortó y no tenemos ni para los salarios».

Lamentable porque el alcalde CHUY PUENTE pretendía cerrar con broche de oro su gestión que concluye el 1 de septiembre del año en curso.

La pregunta incómoda. ¿Así le dejarán esas deudas y problemas financieros a la próxima administración municipal?

Otro alcalde en problemas que ya empezó a correr personal de confianza del Ayuntamiento y negar el pago a sus proveedores es el de González, Guillermo Verlage Berry.

Los que se sientes afectados por esta situación están pidiendo auditorías e investigaciones afondo. La sociedad espera que no deje deudas, obras inconclusas ni aviadores.

Por último, le comentamos que como bien lo dice el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA en el sentido de que GERARDO PEÑA FLORES y CHUCHO NADER seguirán sonando fuerte en los próximos días, semanas, meses y años.

Lo dice bien porque efectivamente GERARDO PEÑA tendrá que sonar fuerte cuando realice una buena labor como diputado federal tamaulipeco en el Congreso de la Unión.

Obviamente, en cuanto a “CHUCHO” NADER, pues seguirá sonando y muy fuerte como un excelente, tal vez el mejor alcalde evaluado de Tampico, Tamaulipas.

“CHUCHO”, le dio una paliza a MORENA. Ganó la reelección y lo que sigue es darle continuidad por otros tres años a su nuevo mandato.

No hay duda, aquí no hay señales políticas, solo claridades. Tanto GERARDO PEÑA como CHUCHO NADER tienen mucho quehacer de cara al 2022. El trabajo que realicen contará mucho para que su partido, el PAN gane la gubernatura.

Los que andan tratando de subirlos a la arena política como prospectos a la candidatura de Acción Nacional a la gubernatura del próximo año, se equivocan, pues a estos dos personajes les queda muy pero muy grande ese puesto.

Una realidad es que no están en el ánimo ni del jefe político y mucho menos de los miles y miles de electores. Como diría hace años un ex presidente de México. “no se hagan bolas, todos los caminos conducen a otro poderoso personaje con tremendo liderazgo, carisma, alianzas y estructuras de todos los colores y sabores.

La mayoría de quienes gustan de la política, ya lo conocen. Es famosísimo, pronto lo verán en acción por el territorio tamaulipeco. Adivine adivinador. Sale y vale

lerma2002@hotmail.com

lermavillegas2002@gmail.com