Gaceta

Raúl Terrazas Barraza

Participación en consulta popular 10 por ciento

Con la idea de legitimar la extraña consulta popular que se llevará a cabo el primero de agosto venidero, para que las autoridades del Gobierno Federal puedan contar con el aval de los ciudadanos a fin de enjuiciar a los expresidentes de la República, este lunes comienzan las jornadas de diálogo relativas al tema, tres para ser exactos la de este 19 de julio, la del 26 y la del 30.

Se supone, de acuerdo con la información dada a conocer por el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, que estarán expertos, investigadores, académicos y especialistas para que los participantes en los diálogos despejen todas las dudas que tengan y pueda establecerse una comunicación efectiva que precise los efectos reales que una consulta de este tipo generará a los mexicanos.

Esto sucederá en un escenario en el cual, la mayo parte de las personas del país no quieren que haya una consulta para eso y menos que se use la estructura del INE, para deseos personales de quienes tienen el poder en sus manos, incluso, hay en redes sociales expresiones de todo tipo para indicar la inconveniencia de que las autoridades obtengan dados que les sirvan para legitimar asuntos que de forma particular son de su interés por que les ayudarán a mantener el control político de las masas.

Para que todo mundo se de por enterado sobre la consulta popular, además de los tres foros nacionales, habrá 32 estatales y 300 Distritales, es decir, el número que da la estructura del INE para trabajar los proceso electorales, aunque en el caso de los 300, podría suceder que solo se repliquen los foros nacionales de manera que, los responsables de las Juntas Distritales tienen que hacer una reunión para que las personas de los partidos y organizaciones políticas de sus área de influencia estén presentes y puedan analizar y discutir sobre la jornada prevista para el domingo primero de agosto que hay está a la vuelta de la esquina.

En el fondo de las cosas, puede señalarse que la legitimación pretendida por las autoridades electorales, tiene que ver con la obligación que tienen de respaldar ese tipo de actividades previstas en la Constitución General de la República, porque el punto de partida para la reflexión será analizar la pregunta a la que responderán quienes vayan a las urnas el primero de agosto, en el entendido de que, el cuestionamiento para el no o si, fue elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en respuesta a la buena relación que los Ministros del Poder Judicial tienen con el Poder Ejecutivo Federal.

La jornada de Diálogo de este lunes, será a las cinco de la tarde será a las cinco de la tarde, así que, en el caso de pensar respecto a opinar vale la pena tener en cuenta como quedó la pregunta que estará viva para la consulta popular, considerara ya como un ejercicio de participación democrática y que es esta, Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?.

De acuerdo con la Constitución General de la República, para que la consulta popular tenga validez, deben de acudir a las urnas el 40 por ciento de los ciudadanos que tienen credencial para votar con fotografía y que, por tanto conforman el listado nominal del país, situación que ha dado mucho de que habar, ya que, investigadores de opinión como el victorense Francisco Abundis Luna, creen que el gran dilema es este índice de participación, dado que, de conformidad a la intención ciudadana quienes acudirán a las urnas el primero de agosto, podrían ser menos del 10 por ciento del listado nominal

Si a eso se agrega que hay una campaña abierta y determinante a través de la cual se llama a los ciudadanos a ni ir a la consulta popular, porque consideran que es un capricho del grupo en el poder y además, los mismos expresidentes tienen que deben estar en desacuerdo, no por aquello que pueda sucederles, sino por la connotación negativa que tienen un asunto de esa magnitud para la política nacional, también operan a través de sus grupos para desactivar la presencia de los ciudadanos en las urnas el primero de agosto venidero.

Ahora bien, el porqué de los diálogos para hablar sobre la pegunta y el tema del llamado ejercicio democrático sin elección de personas para puestos públicos, muy sencillo, son parte de la promoción que el INE debe llevar a cabo para invitar a los ciudadanos con credencial de elector vigente, para que acudan a la consulta popular y que, no es otra cosa que legitimar una ejercicio de interés personal que tiene los líderes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y que no es secundado por la gran mayoría de los mexicanos.

Los otros

Si algo faltaba en la capital de Tamaulipas, era que, este fin de semana estuviera invadida por una gran capa de humo proveniente del relleno sanitario ubicado al Sur-Oeste allá por el rumbo del Parque Industrial Nuevo Santander, debido a un incendio que no pudo ser controlado en forma rápida, aunque fue atendido con oportunidad por las autoridades de Protección Civil, quienes, en coordinación con los responsables del basurero municipal debieron de establecer una estrategia que permitiera el crecimiento del área que se quemó.

Si de por sí, la voluntad de la alcaldesa, María del Pilar Gómez Leal, no es suficiente para resolver los problemas que enfrenta el Ayuntamiento con el otorgamiento de servicios básicos como la recolección de la basura, porque hay sectores que tienen más de dos semanas sin que aparezcan los camiones recolectores, ahora sucedió la quema del relleno sanitario, que dejó un efecto resentido de contaminación resentido por los victorenses y de alguna manera la tarde del domingo la lluvia somera que se registró ayudo a mejorar la atmosfera.