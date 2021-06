Peligra premio de 20 mdp para ISSSTE Tampico por rifa de avión presidencial

*La Federación aún no entrega el recurso y la rifa fue el pasado 15 de septiembre; si se cumple el año y no han hecho efectivo el premio ya no podrán reclamarlo.

María de Jesús Cortez

Empleados del hospital del ISSSTE en Tampico urgen a la Federación que ya entreguen el premio de 20 millones de pesos que ganaron en la rifa del avión presidencial hecha el pasado 15 de septiembre pues dicen que está por cumplirse un año y si esto sucede ya no podrán reclamar el premio.

Daniel Martínez Vázquez, delegado sindical del ISSSTE en Tampico dijo en entrevista que hasta el momento no hay nada al respecto, que ya la Institución de Tampico había solicitado el premio a México sin que tengan respuesta.

«Tenía que haber un asesor jurídico por parte de ISSSTE para que no hubiera mal manejo, luego querían abrir una cuenta ante la Delegación pero se concretó y la última plática de la semana pasada con el Director del hospital local es que no había nada», indicó.

Martínez Vázquez señaló que con ese premio tienen contemplado hacer remodelaciones en algunas áreas del hospital y tener equipo de protección personal contra Covid para no bajar la guardia. Descarta que con ese dinero compren equipos pues hizo ver que el ISSSSTE tiene obligación de mandarlos a todas las unidades.

El delegado sindical dijo que están ya con cierto descontento porque no ha habido respuesta por lo que lanzó el llamado a la Federación.

«Que entreguen ya el premio. Tenemos entendido que ya habían entregado uno a un hospital pero no sabemos a cuál, entonces si ya empezó a fluir creemos está por otorgarse pero ya está por llegar septiembre y si se pasa el año ya no podremos reclamar nada por eso insistimos a las autoridades para que den pronta respuesta», aseveró.

Daniel Martínez comentó que fue el mismo subdelegado estatal del ISSSTE, Ernesto Lavín, quien les comentó que había ese riesgo de perder el dinero por eso consideran importante que ya lo entreguen. «La rifa fue el pasado 15 de septiembre por eso estamos haciendo presión a las autoridades estatales para que pidan a México el recurso», finalizó.