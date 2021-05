Pide Carlos Pérez a la sociedad evitar eventos masivos para que no enfermen de Covid

* El candidato del MC a la Diputación federal por el Distrito 08 hizo ver que han repuntado los casos y los eventos masivos podrían disparar más contagios

María de Jesús Cortez

Al criticar a los partidos políticos que en sus cierres de campaña harán eventos masivos, el aspirante por el Movimiento Ciudadano a la diputación federal por el Distrito 08, Carlos Pérez Hernández pidió a la población pensar muy bien en su salud y en la salud de sus familias en casa pues hizo ver que la pandemia por Coronavirus no ha terminado.

Al terminar una reunión con integrantes del Frente Nacional por la Vida, el candidato del MC habló sobre los mítines políticos de los que dijo no ayudan en nada a la hora de la votación.

«Esos grandes cierres masivos no te aportan nada, la experiencia me marca que por más gente que vaya a ese tipo de eventos no te garantiza que vayan a votar por ti sino que lo único que estamos haciendo es evadiendo el compromiso social de la sana distancia», indicó.

Dijo que aún no es tiempo de andar haciendo ese tipo de eventos masivos en donde sólo se propaga la enfermedad.

Pérez Hernández agregó que el día que los políticos respeten el Estado de Derecho ese día México va a crecer mucho y vamos a ser una gran potencia.

Carlos Pérez dijo que él cerrará su campaña caminando, que tal vez haga festejos pequeños con gente cercana a quienes han estado acompañándolo en estos días de campaña pues reiteró la necesidad de respetar la sana distancia.

«Yo invitaría a esos políticos a que eviten ese tipo de eventos masivos, se está repuntando el Covid en la zona, ya están pidiendo más camas nada más que hay veces que la información no fluye con la rapidez con la que debe de fluir pero sí hay un repunte en el Covid, tenemos dos grandes artistas que vienen y supongo que va a ir medio mundo pero yo pediría a la población que piense en su salud, que piensen en sus familias, que el hecho de que no estamos todavía para eso, primero está la salud a lo mejor se van a contagiar y no van a poder ir ni a votar pero no piensen en ellos sino en la gente que se queda en casa, mucha gente aún no ha sido vacunada, aparentemente la gente mayor ya fue pero creo que no es cierto sin embargo debemos de tener un poco de responsabilidad social, le pido a los candidatos que eviten esos eventos», resaltó.

Carlos Pérez reconoció que los políticos no le van a hacer caso por eso pidió entonces a la población que no vaya porque se van a enfermar.

«El Covid aún está muy presente creo que tenemos que cuidarnos ser cuidadosos no por uno sino por el que se queda en casa y que tiene año y medio cuidándose».

Hizo ver que mucha gente cree que con la vacuna ya no es necesaria la sana distancia ya no se lava las manos ni se aplicamos gel antibacterial «ojalá eviten ese tipo de eventos».