Pide PRI a síndicos y regidores electos ser aliados de los Tamaulipecos

*Presentan a María Esther Camargo de Luebbert como Coordinadora de Síndicos y Regidores del PRI en los ayuntamientos de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Edgar Melhem Salinas presentó a la priista de Reynosa María Esther Camargo de Luebbert como Coordinadora de Síndicos y Regidores electos del Partido Revolucionario Institucional, en los ayuntamientos de Tamaulipas.

Durante la reunión de trabajo y entrega de constancia a Síndicos y Regidores, el dirigente estatal del PRI los exhortó anteponer la responsabilidad social con los ciudadanos tamaulipecos que representan, por encima de intereses particulares o de alguna autoridad municipal.

“Como regidores tendrán la responsabilidad de velar no por los intereses de un alcalde, no por el interés del gobierno estatal o federal sino por el interés de los ciudadanos. No podemos ser una oposición a ciegas ni un aliado a ciegas de uno o de otro; creo hay que llevarlo muy en claro para que realmente seamos una voz calificada y prestigiada en cada uno de los municipios”, subrayó.

A la reunión de capacitación asistieron regidores y síndicos electos de los municipios de Miguel Alemán, Ocampo, Morelos, Bustamante, San Carlos, San Nicolás, Mainero, Güemez, Palmillas, Morelos, Miguel Alemán, Camargo, Tula, Victoria, Reynosa, Abasolo y Matamoros, entre otros.

La capacitación estuvo a cargo del Secretario Jurídico y de Transparencia del CDE del PRI Alejandro Torres Manssur, con el tema Marco Jurídico de los miembros del Ayuntamiento; de la Presidenta del Instituto de Formación Política del PRI ‘Reyes Heroles’ A.C. Julianna Garza Rincones en el tema Documentos Básicos del PRI; en el tema Trabajo Político en el Ayuntamiento a cargo de Horacio Reyna de la Garza, Presidente del CDM del PRI en Victoria y en el tema de Gestión Social de Síndicos y Regidores estuvo a cargo de Georgina Barrios González, Secretaria de Gestión Social del CDE del PRI.

Ya como Coordinadora de Síndicos y Regidores del PRI la ex diputada federal María Esther Camargo de Luebbert reconoció la trayectoria de los regidores electos por lo que pidió honrar la lealtad de ser priista y la responsabilidad que se tiene con los tamaulipecos, en cada uno de los municipios.

“Somos los primeros en darnos cuenta o que señalamos alguna situación que sucede en nuestra comunidad; seamos esas personas comprometidas con las causas sociales en nuestro municipio, con las familias, con los jóvenes y realmente me da gusto que estemos organizados, que estemos unidos por defender el interés de los ciudadanos”, señaló.

A este primer encuentro asistió también Felipe González Alanís, Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Tamaulipas; la Secretaria General del PRI Mayra Rocío Ojeda Chávez; el Secretario General de la CNOP en Tamaulipas Pedro Luis Coronado y Carlos Solís Gómez, Secretario de Organización del CDE del PRI, respectivamente.