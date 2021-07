Piden a CFE acabar con apagones.

Cd. Madero, Tamaulipas. – El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernión, pidió a la CFE, poner solución a los constantes apagones que se registran en las colonias del norte del municipio.

«Están dándoles mantenimiento a los transformadores y a las líneas de luz eso es lo que tenemos entendido», expresó.

Indicó que ya se los han hecho saber a CFE hasta por escrito, pero al igual que a los ciudadanos, en ocasiones solo les contestan que están en el mantenimiento de transformadores y cambio de líneas, por ello es que se presentan los apagones.

«En muchas de las ocasiones si nos han avisado, en la mayoría no ya se lo dije que manden otro escrito para que mínimo avisen, porque me he topado con muchas familias que sus refrigeradores, todo eso se les ha echado a perder», resaltó.

Señaló finalmente Oseguera Kernión, que se ha encontrado con los vecinos quienes le piden que haga algo para que la Comisión Federal de Electricidad atienda esos problemas.