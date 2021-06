Piden colonos mayor protección para evitar salida de cocodrilos de las lagunas.

Cd. Madero, Tamaulipas. – A pesar de contar con un área de laguna con malla, los residentes de las colonias Candelario Garza y ampliación Candelario Garza de Madero, piden a las autoridades seguir implementando acciones preventivas.

Bertha Banda González, habitante del sector, señaló que tienen el temor que los cocodrilos sigan saliendo de su hábitat y pueda alguien sufrir un ataque.

Reconoció que se tienen muchos animales de este tipo en la laguna que hay en la colonia, por lo que existe el riesgo latente, pues a pesar de contar con una malla en parte de la laguna, en su mayoría no hay protección.

«Más que nada si tenemos esa clase de animales, aquí por la calle Elena Alanís con Francisco Galván está la mayor cantidad de cocodrilos pero también se le hace un llamado a las personas que no brinquen la malla de contención porque si sería peligroso para las personas pero si tenemos una parte donde no está protegido entonces tenemos miedo que se salgan los cocodrilos y ataquen a las personas, no hay una barda no tienen una protección ellos en sus terrenos que los tenga protegidos a ellos y sus familiares entonces si es necesario, hago un llamado a las autoridades municipales para ver si vienen y ponen atención a este asunto porque si sería un riesgo que todas esas personas, hablo de seis familias que están a la orilla del canal donde están los cocodrilos y no quisiera que hubiera una tragedia similar a la qué pasó en Tampico».

Mencionó que cuando es tiempo de lluvia se salen de su hábitat, es decir, de donde están en las lagunas, por lo que desean que las autoridades actúen y ponga más tramos de malla.

Banda González, añadió que es necesario tomar las medidas preventivas pertinentes, pues de lo contrario se puede suscitar un accidente grave.