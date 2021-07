La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

PIDEN CUBANOS TERMINE DICTADURA EN CUBA Y HAYA LIBERTADES

Al volver a reprobar el bloqueo económico que vive Cuba desde hace 60 años, como analistas políticos creemos que la posición del Canciller de México, Marcelo Ebrard, es muy endeble, ya que Estados Unidos asegura que el embargo declarado a la isla, no es la razón de su crisis y explica que es la versión que la dictadura de Fidel Castro vendió al pueblo cubano y al mundo, para justificar su fracaso y el abuso de su régimen que inició hace 60 años prometiendo ayudar a los pobres, sacándolos de la marginación y un caudal de propuestas que solo fueron engaños.

“Fidel quiso tanto a los pobres, que empobreció a Cuba. La hundió. La crisis que vive el pueblo cubano no tiene que ver con el embargo de Estados Unidos, que no es un bloqueo. Lo que pasa es que hay una “política fidelista” que dicta que Cuba no negocia con el imperialismo. Esa es la razón, dijo la cubana en exilio, Ohiaria C.T.

Agregó que “en Cuba no hay libertades. No puedes tener un negocio propio. La prensa es del gobierno, el sistema de Salud es del gobierno, la Educación es del gobierno, los servicios son del gobierno; todo es controlado por el gobierno que ha empobrecido al pueblo para tenerlo controlado. Afuera se dicen muchas cosas, pero yo les digo a esas personas que hay que ir a Cuba y vivirlo y sufrirlo para opinar sobre la dictadura, dijo Ohiaria C.T., quien lleva una década fuera de la isla.

En conferencia de prensa tras participar en una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el titular de Relaciones Exteriores de México. Marcelo Ebrard Casaubón, volvió a urgir a detener el embargo sobre la isla.

Durante la conferencia dijo que México está en contra del bloqueo, hoy en día las autoridades cubanas no pueden conseguir jeringas o no pueden conseguir medicamentos.

“Entonces la primera cuestión que deberíamos ver, desde el punto de vista de México, es que el bloqueo a ese y otros países donde se aplican sanciones extremas están provocando impactos graves en el sufrimiento y condiciones humanitarias que todos deberíamos respetar, apuntó Ebrard Casaubón.

El funcionario mexicano recordó que hace unas semanas, México votó, junto a 184 naciones, el fin del embargo económico a la isla, por lo que se debe de atender el clamor mundial respecto a Cuba.

La última semana la tensión política en Cuba ha subido de tono debido a las protestas que se han originado en la isla por parte de grupos de la sociedad civil que piden termine la dictadura y haya libertades.

Por cierto, el cantante colombiano, Juanes, se volvió tendencia en redes sociales luego de hacer púbica su opinión acerca de la situación que vive Cuba actualmente. Entre otras cosas dijo Juanes que “los cubanos en el exilio lo llevan diciendo por años, ahora los cubanos de la isla están diciendo sin miedo: LIBERTAD, Mensaje contundente para todos. El comunismo es una mierda. Ojo Colombia, ojo todos”.

Luiz Inácio Lula de Silva, ex presidente de Brasil, aprovechó las manifestaciones en Cuba del fin de semana pasado, en las que demandaron escases de alimentos y medicamentos para realizar un reclamo al gobierno de Estados Unidos y exigirle al presidente, Joe Biden, que ponga fin al bloqueo impuesto a la isla antillana y aseguró que, de no existir dicho bloqueo, “Cuba podría ser Holanda”, “y mi abuelita con ruedas podría ser bicicleta”, como decíamos en la Primaria.

No entiendo porque a algunos compas de los medios locales les atrae Alejandro Rojas Díaz Durán para la gubernatura de Tamaulipas. El único mérito que tiene es el de ser el suplente del senador Ricardo Monreal, al que López Obrador ya le colgó la etiqueta de traidor, con lo que sus bonos se fueron a la baja de la Bolsa de Valores y ante todos sus seguidores del país.

A Rojas Díaz yo lo conocí aquí en Victoria en una conferencia de prensa en la que despotricó gacho en contra del gobernador del estado, por cierto lo hizo con un lenguaje de lo más ordinario vulgar y corriente, muy semejante al del llamado Noroña y un tal PacoTaibo II, el que en su mayor lucidez de intelectual dijo que “nos la metieron doblada”, todo para agradar y servir a su amo y gran señor.

En Oaxaca los trabajadores del hospital, Dr. Aurelio Valdivieso, bloquearon nuevamente la Calzada Porfirio Díaz, para exigir respuesta favorable a su principal demanda sobre abasto de medicamentos e insumos, pero, pero, esta vez se sumaron a la manifestación las familias que tienen pacientes en dicha Unidad Médica, con lo que se complicó la cosa. No dudamos que en otros estados del país llegue a ocurrir lo mismo. Es cosa de esperar tantito.