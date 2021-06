David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Pluralidad guinda

El militante más bravucón de Morena en todo el país, eligió San Luis Potosí para celebrar la fiesta cívica electorera y dejar de ladrar en Tamaulipas.

Alejandro Rojas Díaz Durán, emitió su voto en la entidad potosina, integrante de la Segunda Circunscripción conformada por Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Desde allá en la tierra de las tunas, Rojas Díaz Durán, contrario a su característico discurso belicoso, lleno de odio, rencor y ambición de poder; optó por una postura más cercana a la de un osito cariñosito.

“Voté en paz por la paz, la libertad, la democracia, la pluralidad y la gobernanza de la #República.

Confío en la sabiduría y reciedumbre del pueblo de México”, escribió.

Claro, desde allí se deja claro que a Morena no le iba a ir tan bien, el mismo Rojas Díaz Durán, eterno aspirante a la dirigencia nacional de Morena, no cruzó todas las boletas a favor de los guindas, se dijo plural; es decir, uno de aquí y otro de allá, que no todo sea en favor del Movimiento de Regeneración Nacional.

Los tamaulipecos pueden gritarle al país entero que hay gobernabilidad, que hubo una jornada “tranquila” en materia de seguridad pública. Que todo esto se traslada e impacte favorablemente en cada espacio de esta entidad.

Después de casi 100 políticos asesinados en México durante el Proceso Electoral 2020-2021, el domingo Día D, fue relativamente pacífico.

En lo general, el presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, si los resultados se mantienen según el conteo preliminar del INE, el jefe del ejecutivo federal, dependerá más de sus aliados partidistas pues morena perdería al menos el 20 por ciento de las legislaturas que tenia. En fin… aún faltan horas para conocer la verdadera decisión del pueblo sabio.

Amén… ¡que viva México, que viva la democracia!.

En la intimidad… Después de la jornada electoral, y del fracaso nacional de morena, no dudo que mientras se daban los primeros conteos se hicieran públicas muchas victorias vagas y una que otra patada de ahogado.

davidcastellanost@hotmail.com