Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Pluralismo y voto

Al hablarse de la importancia que reviste el voto de los indecisos para el resultado de las elecciones del seis de junio venidero, se hace sin tomar en cuenta que, la ciudadanía en México ya cambió, porque es el pluralismo el que alienta en una buena medida la participación de las personas en las urnas.

En la afirmación sobre esto último hecha por el expresidente del Instituto Electoral del país, José Woldenberg Karakowsky hay una expresión tácita de un cambio generado a partir de las alternancias que hay en el poder tanto en la conducción de la República, como en aquella que corresponde a las entidades federativas y a los municipios.

También, el hecho de que el pluralismo exista, quiere decir que los electores no están casados con una sola organización política, sino que, en función de las propuestas que lleguen tanto de partidos como de candidatos, ellos pueden responder en virtud de que, cambiar de partido no es exclusivo de los políticos, sino también de los electores.

Bajo esta premia, podría considerarse que la participación en las votaciones tiene que ver, cada día más, con los intereses de los colectivos, por tanto, si las administraciones realizadas por político no alcanzaron la expectativa generada, los electores puede ungirse como plurales y dar entrada a otras corrientes políticas con las que puedan probar si el ejercicio de gobierno corresponde a sus intereses.

En la elección de este proceso concurrente, porque hay votación para diputados federales, diputados locales y presidentes municipales en Tamaulipas, esa pluralidad de la que habla el extitular del Instituto de Elecciones, parece identificarse en el discurrir de las campañas proselitistas que realizan los abanderados de los partidos, porque es normal escuchar expresiones en el sentido de que, muchos ya no sufragaran igual que la elección anterior o la más anterior, sino que, podrían jugársela con los colores de otras organizaciones políticas.

El hecho de que la gente haya aprendido a ser plural en tan poco tiempo quizá deba relacionarse con el traslado de grupos de un partido a otro, así como, sucedió hace años con personajes que de pronto “quemaron sus naves” en un partido y se pasaron a otro y, para no ir demasiado lejos en esta misma semana, personas que andaban en otros partidos acaban de sumarse el proyecto del PRI, institución que maneja el exdiputado federal, Edgardo Melhem Salinas.

Desde luego, también los hay y muchos, que no quieren saber nada del partido que ganó la elección presidencia de hace tres años, porque la expectativa que generaron, no corresponde a la realidad que se vive en la nación, así que, podría darse el caso de que, hasta los partidos que acaban de llegar a la escena político electoral lleguen a sorprenderse porque la votación de este seis de junio no será debut y despedida, es decir llegarían a sacar más del tres por ciento de los votos que requieren para quedarse y participar en las elecciones del 2022 y las muy esperadas del 2024.

En palabras de José Woldenberg, la democracia es la única alternativa que tiene el país para que la diversidad política se exprese al cien por ciento todos los días, que pueda recrearse y convivir de manera institucional y pacífica, así que, pluralidad son opciones y que, van más allá de la conveniencia de los partidos, tiene que ver más con la determinación de la sociedad para dejar que lleguen los que mejores propuestas tengan, no le hace que haya amenazas de cualquier tipo para mantenerse en el poder absoluto.

Los mexicanos están bien conscientes de que es necesario que la Cámara de Diputados sea plural y no que se quede al servicio del Poder Ejecutivo Federal como sucede desde la elección del 2018, por ello es por lo que, los ciudadanos están a menos de un mes de cambiara esa conformación, a fin de poner freno a las arbitrariedades políticas y de gobierno que tienen molesta a la mayoría de los ciudadanos de este país.

Esta que es la elección más grande de todos los tiempos, porque pueden acudir a las urnas casi 93 millones de mexicanos que elegirán a personas para 21 mil cargos públicos, entre ellos los 500 diputados federales y 15 Gobernadores de entidades del país, se verá esa pluralidad que espanta a más de tres dirigentes de partidos, pero, abre la posibilidad a que otras fuerzas puedan hacer su aparición en las Cámaras, los mismos partidos no ganarán las mismas gubernaturas y el ejemplo más claro de ello es el vecino estado de Nuevo León, que en las últimas dos décadas sus electores dan cuenta de la pluralidad al acudir a las urnas y deciden por una opción diferente.

Se da por hecho que el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda ganará las elecciones para la gubernatura y que su compañero Luis Donaldo Colosio Riojas hará lo mismo en la presidencia municipal de la capital neolonesa y con sus votos, ampliarán la participación de diputados plurinominales en la Cámara de Diputados y con suerte reducirán las curules que tiene el partido oficial

El asunto es que, si la sociedad se pone de acuerdo para la votación llegarían al punto de dar grandes lecciones políticas a los grupos y partidos que les fallaron, por ello es por lo que, el voto de los indecisos que aparecen en los estudios de opinión que se realizan con iras a saber las preferencias de los electores para este seis de junio, podrían hacer la diferencia en materia de pluralidad

Los otros.

El presidente del IETAM en la entidad, consejero Juan José Ramos Charre, había anunciado que el Consejo General amplió el plazo para el registro de observadores electorales, una figura que es relevante el día de las votaciones, porque inyectan algo así como respecto a los procedimientos e inhiben cualquier intento de personas que buscan alterar el proceso para llevar agua a su molino.

De acuerdo con la información sobre la recepción de documentos de quienes aspiran a ser observadores electorales, en las oficinas del Instituto fueron recibidos más de 120 y a través de la página electrónica se subieron más de 510 aspirantías para desempeñar ese cargo el seis de junio venidero. De esos documentos más de 250 están ya validados y por tanto los observadores aprobados, mientras que, el resto está en manos de los funcionarios del IETAM que cuidan a detalle el cumplimiento de todos los requisitos contenidos en la convocatoria.

Sean pocos o muchos, importante es que haya ciudadanos que actuarán como observadores y que harán un buen trabajo a favor de la democracia.