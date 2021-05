¡POBRE MAKITO, ADEMÁS DE MALO, RESULTÓ FANTOCHE!

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

En el debate de Reynosa, Chuma bien; Mako muy mal y, ¿Benito Sáenz? ¿Fue? Disculpe usted, ni lo vi.

Algunos candidatos no deberían serlo. Se trata de dignificar la política y no de sacar los traumas. ¿Verdad Renato?

La tarde de ayer domingo, se llevó a cabo el esperado debate entre los candidatos a presidentes municipales de Reynosa. Mucha buena voluntad de los organizadores, pero poca capacidad técnica y entonces, el audio y la señal se estuvo cortando y la transmisión salió de mala calidad. Y no es crítica, conste, pero si observaciones para que si en el futuro quieren hacer un evento de este tipo tengan cuidado de contar con los elementos técnicos que les permita producir un evento de buena calidad, como lo esperan los ciudadanos. Y se trata de que luzcan los candidatos y los moderadores y que podamos conocer las propuestas de los candidatos.

Lamentablemente, quien fue con el objetivo de dar función fue el candidato del MORENA, Carlos Víctor Peña Ortiz. ¿Si es ese su verdadero nombre? Pues, por el momento, dejémoslo así. El asunto es que desde que llegó se enfrentó con el candidato del PAN, Jesús María Moreno Ibarra quien, por cierto, ya lo rebasó en las encuestas y encabeza ya la medición en Reynosa. Y siendo cierto como es que “caballo que alcanza gana”, la ciudadanía reynosense parece que ya se decantó por quien será su próximo presidente municipal.

Pero más allá, es un acto de cinismo que Makito hable de lo que su mamá no hizo en los cinco años que ha gobernado Reynosa. Y hasta pareció en momentos, que nada tenía que ver Makito con Maki, porque muchas de sus propuestas fueron recicladas de la narrativa de su mamá que, quedó sólo en eso: puro rollo, puro bla bla bla y nada de acciones.

Por eso los reynosenses están ofendidos y se sienten defraudados de que la actual alcaldesa, Maki Esther Ortiz Domínguez, esté empeñada en entregarle la presidencia municipal al “orgullo de su nepotismo”, a Makito, cuando Reynosa en los últimos cinco años prácticamente no ha avanzado, y si no hubiera sido por las acciones y obras que el Gobierno de Tamaulipas ha impulsado para darle mejores condiciones de vida a los ciudadanos, la ciudad estaría peor que en 2016.

La pregunta obligada: ¿en que se gastó la administración municipal, vamos Maki, tantos miles de millones de pesos, si en los hechos no se ve diferencia alguna? Porque si costean las pocas obras que hizo nos daríamos cuenta que lo que tuvo para invertir en obra pública no está por ningún lado. Y esa es una realidad. Entonces, ¿qué le hizo esta señora al dinero? Y todavía tiene el descaro de, pisando a los morenistas de cepa, atropellarlos para colocar a “Makito”, como candidato. ¿Se imagina al Clan Peña Ortiz gobernando Reynosa a lo largo de once años? Yo ni me los imagino ni creo que los ciudadanos los quieran.

Reynosa se merece un destino mejor, sin duda: progreso, obra pública, amor a la ciudad y un alcalde que viva en Reynosa y no en el otro lado, pero sobre todo que sepa hacia donde encaminar a Reynosa, que ame a Reynosa y que tenga experiencia administrativa y de gobierno.

Carlos Peña Ortiz, o Carlos Víctor Peña o Víctor Peña Ortiz, como quiera que se llame este candidato de los mil nombres, no tiene experiencia de gobierno ni administrativa ni política. El haber estado al frente del DIF municipal no le dio la experiencia necesaria ni la madurez para gobernar una ciudad con la complejidad y el abandono en que la actual administración, su mami, la tiene: sumida en la basura, en la oscuridad, en la infraestructura deteriorada y muchas cosas que hay que trabajar con carácter de urgencia.

Para ello se requiere, reitero, un administrador eficaz y eficiente y apasionado por el servicio público y, Makito, no es ni lo uno ni lo otro.

Y desde que llegó al recinto en donde se llevó a cabo el debate, Carlos o Víctor o Mako, o como se llame el hijo de la alcaldesa, lo hizo fantoche, soberbio, petulante, pagado de sí mismo. Si lo hubiera visto el experto en imagen pública, Víctor Gordoa, lo hubiera reprobado. Su vestimenta mal, como si estuviera en un antro, su postura mal, su lenguaje mal, sus propuestas mal y sin sustento, en general, para Mako, fue un debate que dejó mucho que desear ante los ciudadanos y, ello mermará, ya lo verá Usted, en el porcentaje en las próximas encuestas.

Los demás candidatos bien, hicieron un buen esfuerzo, se vieron preparados, le entraron a los temas. Vale la pena felicitarlos porque hicieron un buen trabajo, agradaron al respetable y hay que seguir haciendo campaña, porque en 21 días más, será la encuesta final, esa que si cuenta, y que definirá el futuro de los 43 municipios de Tamaulipas, los 300 distritos de mayoría y 200 de representación proporcional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y los 22 distritos de mayoría del Congreso de Tamaulipas y los 14 de representación proporcional. Después de esa encuesta, de la elección, ya no hay más que hacer. El que ganó, ganó y el que perdió, perdió.

Ah, ¿Y Benito Sáenz Barella? ¿Benito fue al debate? ¿Enserio? Disculpe Usted pero, a este candidato nepotista, no lo vi. Pensé que su ego no le habría permitido a Sáenz Barella compartir el escenario con sus otros compañeros candidatos. No lo vi. O no me fijé bien o sus propuestas fueron… insignificantes para Reynosa, porque al fin y al cabo si llegara a ganar no cumpliría nada, como lo ha hecho a lo largo de su vida. Al final le gana “si te vi ya ni me acuerdo”. Al PRI se le olvidó formar cuadros de calidad.

Al final, afuera del local, las pasiones se desbordaron y hubo empujones y algunos intercambios de golpes, que no debiera pasar. No es un buen mensaje.

1. Por cierto, el candidato de Fuerza por México a diputado local por el V Distrito Electoral, Reynosa, Renato Zamudio o Sandoval, sólo él sabe como se apellida, en un chat de medios de la capital de Tamaulipas, ayer dio una muestra de su “buena educación”. La tarde de este sábado, el finísimo candidato, cuando subieron un video de Diego Fernández de Ceballos, subido de color y dirigido al presidente de la república, este candidato quien por cierto se siente Premio Pullitzer de periodismo, escribió como respuesta al video de Fernández de Ceballos: “Este cabrón con que cara se presenta los mexicanos, si manda o no chingar su madre al peje, es lo de menos, conque dignidad de persona o que calidad moral, tiene para sentirse más que otros cuando todos sabemos en las corruptelas que siempre ha vivido por ser cómplice de los gobiernos pasados”.

Y me pongo a pensar: ¿de llegar este “candidato” al Congreso de Tamaulipas, llevará ese florido vocabulario a la máxima tribuna de debate de Tamaulipas? ¿Tendremos un legislador con la calidad moral de Gerardo Fernández Noroña en Tamaulipas? Claro, que, con sus salvedades, porque Noroña, cabe aclararlo, es un buen tribuno y este señor, no tiene la menor idea de lo que es el trabajo legislativo y menos de lo que es la política. Renato habla porque tiene boca, pero de ahí a que sea un profesional de la política no, en absoluto.

