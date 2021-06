La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

POLITICOS DE LAS GRANDES LIGAS EN LA 65AVA. LEGISLATURA FED

La 65ava Legislatura de la Cámara de Diputados, cuyo período supuestamente tendrá vigencia de agosto del 2021 al 2024, pero no es seguro, ya que le van a hacer más difícil su peregrinar al presidente López Obrador, pues reunirá a políticos de las grandes ligas, Los que serán responsables de sacar acuerdos entre la oposición y la mayoría morenista.

Por San Lázaro se verá a excandidatos presidenciales, dirigentes, exdirigentes nacionales de tres partidos, ex Secretarios de Estado, ex gobernadores ……. y políticos de no muy buena fama.

De entrada estarán a la vista, a la cabeza de nuevo bloque opositor, el ex Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el ex diputado Luis Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y mano derecha del actual máximo líder de éste instituto político, Jesús Sambrano.

También como oposición va a jugar un papel relevante la ex candidata presidencial panista, Margarita Zavala, ex primera dama en el gobierno de su esposo Felipe Calderón y a la vez fundadora de la agrupación México Libre que no llegó a ser partido político, la que ganó la curul en su distrito y Gabriel Quadri, también ex abanderado a la presidencia, Por Nueva Alianza en el 2012, quién tampoco ganó la elección, ambos de la Ciudad de México.

Por cierto, la ex presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también ex Secretaria de Turismo, María de Los Ángeles Moreno Uriegas, falleció durante la mañana de ayer sábado. En ese tiempo la entrevistamos en el bello puerto de Tampico en una gira de trabajo de Hank González, siendo entonces el titular de la dependencia. Descanse en paz la otrora funcionaria del gobierno federal y líder del tricolor.

Sobre el recuento de votos en Tamaulipas, MORENA advirtió que no permitirá que roben la decisión de la mayoría de los tamaulipecos en las urnas. El diputado federal dijo que a través de una actividad fuera de la ley el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas (IETAM) a través del Consejo Municipal Electoral de Tamaulipas, busca remover los resultados preliminares de las elecciones del pasado 6 de junio.

En un comunicado del Comité Directivo Estatal de MORENA, afirma que en la jornada electoral del pasado domingo este partido obtuvo el triunfo en 16 de los 22 Distritos del Congreso Local, mientras que el Acción Nacional resultó ganador en los seis distritos restantes.

“Sin embargo, después de la reunión que llevó a cabo el Consejo Municipal Electoral se determinó recontar los votos de más de dos mil casillas. En un hecho sin precedentes, la autoridad electoral busca a través del Consejo Distrital, abrir los paquetes de la pasada contienda electoral”, subrayó.