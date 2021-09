¡Poooonchaaaados!

David Ed Castellanos Terán

A nadie sorprende la estrecha cercanía entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Quirino Ordaz Coppel, por eso no asombró el anuncio de que el gobernador priísta de Sinaloa se integraría al gabinete presidencial, la sorpresa es en dónde lo quiere colocar.

El presidente de México es tan astuto que por eso mismo, sorprende cómo le han crecido los enanos, tal vez solo les está dando piola para que se ahorquen solos; pero mientras tanto le traen tremendo relajo en el circo.

Ordaz Coppel, desde hace meses, incluso años, tenía un pie adentro del proyecto de López Obrador, el sinaloense termina su mandato como jefe del ejecutivo estatal este próximo 31 de octubre y mientras tanto a López Obrador le interesa mandarlo allá a la Madre Patria, lo propondrá al senado.

Claro que le validarán el cargo de Embajador de México en España, será uno menos en el camino rumbo al 2024, dejará de estorbarle primero, al candidato de AMLO, y segundo será colocado allá lejos del radar aliancista (PAN-PRI-PRD). Batazo de tres carreras para López Obrador.

Pero sin duda dentro de la especulación, existe la otra hipótesis.

La Cuarta Transformación perdió su rumbo, necesita jugadas arriesgadas, cambios extremos, duros y creíbles para el espectador. Tengamos presente que muchos de los votos obtenidos por el Peje en la elección del primero de julio de 2018, no tuvo la capacidad de retenerlos el hoy presidente de MÉxico y las condiciones son otras: el AMLO de ayer, no es ni la mitad del actual, sus aliados no son los mismos y la oposición aunque parece que no, se afianza en lo público y desde abajo.

Por eso, ¿será acaso que el Comandante Supremo ocupa ampliar la línea de comunicación con el jefe del Pacto por México, aquél hombre que le permitió llegar a la presidencia sin tener que incendiar el país, como sucede ahora?

La Cuarta Transformación cruje, y no es de enojo. Es por su desgajamiento, quizás la víspera de un alud como el sucedido en el cerro del Chiquihuite en el Estado de México; en su interior se mueven acuerdos como en el país, las placas tectónicas. Monreal y Ebrard, son blanco visible; la Alianza Federalista sigue, Riquelme y García Cabeza de Vaca con Jaime Rodríguez y compañía allí están; solamente le queda a López Obrador que Peña Nieto le ponga un bateador de sacrificio o pedir que paren el ataque directo al corazón de la 4T venida desde España.

Con ellos, la oposición tiene cómo y con quién abordar el tema para un votante en particular, lo que no tiene la presidencia de MÉxico y elige el silencio asesino.

El bateador pegó para impulsar tres carreras, pero la parte alta de la novena entrada se acerca a gran velocidad y el marcador es adverso.

En la intimidad… Ayer inició el Proceso Electoral en Tamaulipas, donde este próximo 5 de junio habrá elecciones locales, también en las entidades panistas de Aguascalientes, Durango y Quintana Roo, así como en los estados gobernados por el Revolucionario Institucional: Oaxaca e Hidalgo.

Lo de Quirino Ordaz, parece poco pero va más allá. A ver si com eso entienden los Chuchistas, los trucos y demás panistas así como los priístas bajitos de estatura de Edgar Melhem; la alianza va o hundidos se van a quedar.

