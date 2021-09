T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“POR BUEN RUMBO LA ALIANZA PAN-PRI-PRD”….!

X.-“SIN EMBARGO, LAS Y LOS DESESPERADOS, PROYECTAN EVITARLO”

CON TODO y que los adversarios políticos, han venido intentado en Tamaulipas “Impedir la Alianza PAN-PRI-PRD”, para la elección de Gobernador en el 2022, las y los desesperados, “no han logrado desintegrar” ese buen propósito político que las dirigencias nacionales partidistas, “ya cocinan con los mejores ingredientes”, para consolidar y fortalecer los programas urgentes, como son la salud y la agricultura y otros rubros más que, han sido desatendidos por el Gobierno de la 4-T y que por ejemplo, han decepcionado a los pacientes con enfermedades crónicas y a los productores agrícolas que, son los que todos los años, hacen producir la tierra para la aportación de alimentos para las familias del país.

ESTE PROBLEMA, al que aquí hacemos alusión, (se ha generado) debido a las decisiones injustas y grotescas de los actores del Partido Morena, los que por tener mayoría en el Congreso de la Unión, deciden agravios sin que les importe el inconcebible e imperdonable daño que, le han asestado a las familias proletarias de Tamaulipas y de otros estados de la República, donde se viven y padecen los mismos embates, consumados inhumanamente por el Gobierno de la República.

POR ESTA y otras razones más, las dirigencias partidistas encabezadas por Marko Cortes (del PAN), Alejandro “Alito” Cárdenas (del PRI) y Jesús Zambrano (del PRD), han venido manteniendo irrestricta muestra de unidad, para en ese marco de granítica unidad”, llegar fortalecidos a la elección del 2022 aquí en Tamaulipas y en otros estados de la República, porque “la alianza de esta trilogía”, es para proyectar la recuperación los programas sociales que el Gobierno de Morena, “les arrancó de las manos” a miles y millones de familias que, hoy ven con tristeza haberse equivocado al emitir un voto en favor de quienes, con decisiones “al vapor”, siguen afectando al pueblo de México.

POR LO ANTERIOR, los Partidos PAN-PRI-PRD, continúan su lucha por el bienestar real de las familias, y dar la batalla para frenar a, “los que con claro importamadrismo, agravian a los sectores salud, agrícola y, a la sociedad en general. Y por esta razón, la alianza que concertan los azules, tricolores y amarillos, como lo dije en espacios pasados, sigue su curso. Y por ello, en la contra parte, ya vemos que los Morenos, hacen lo propio para (impedir que se coaliguen), utilizando a “traidores y traidoras”, para buscar o intentar mermar la votación que, favorece al panismo, priismo y perredismo aquí en Tamaulipas. Y como reciente estrategia de los preocupados actores de Morena, ahí tenemos el sorpresivo giro que, dio la alcaldesa de Reynosa Doctora Maki Ortiz Domínguez, “LA QUE DE LA NOCHE A LA MAÑANA”, cambio de parecer, porque recordemos que, en MORENA, andaba a todo galope, (intentando desbancar) a prospectos Políticos de (buen peso) como Rodolfo González Valderrama, Américo Villarreal Anaya, Felipe Garza Narváez y otros como Adrián Oseguera Kernión, Erasmo González Robledo, José Ramón Gómez Leal y “el guasón” Héctor Martín Garza González.

PERO de última hora, vemos que, Morena, seguramente al no darle esperanzas a Maki, de (ser ella la abanderada a Gobernadora), “pese a vérsele muy entusiasmada y traer el morral con que negociar”, no se descarta la propuesta de los Morenos a la edil de Reynosa, para que esta se vaya por el Partido Verde, tal como lo expliqué en la edición de ayer, porque la alcaldesa Ortiz Domínguez, hasta en la foto salió luciéndose con Manuel Muñoz Cano (a quien ha desbancado) y con el líder nacional del Verde Ecologista, lo que, nos lleva a la reflexión de que, “el ofrecimiento político hecho a Maki”, es para que “le juegue las contras al PAN, al PRI y al PRD y quitarles votos, como igual ya lo dije aquí.

SIN EMBARGO, la otra propuesta y ofrecimiento de Morena, (que no se descarta) es que, Mario Delgado (por lo mercenario que es) A SU ESTILO DE “ÚLTIMA HORA” como ya lo hizo en Reynosa con Makito Peña Ortiz, , “defina jugarles el dedo en la boca” a los aspirantes ya mencionados y, al final o (al cuarto para las doce) favorecer a su clienta Maki Ortiz, así es que aguas Morenos, porque tal posibilidad, podría dejarles un mal sabor de boca como le sucedió en Reynosa al Diputado Rigo Ramos Ordoñez, al Lic. Marcelo Olán Mendoza y al también abogado Giovanny Barrios Moreno, los que naturalmente, no merecían esa trastada política que, “les asestó a boca de jarro” Mario Delgado y por ende, no olviden que así es como “se las gasta el líder nacional del Partido Morena, (para sacarle jugo a este negocio), vuelva a obrar en el mismo sentido de traidor, detalle por el que, este engranaje político, se empieza a poner ultra-mega interesante, porque, estamos punto de ver (en noviembre) OTRA TRACIÓN MAS DE MARIO DELGADO contra mismos Morenos ASPIRANTES AL CARGO DE GOBERNADOR aquí en Tamaulipas. Y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

POR ELLO, les diré que hoy vemos en plan desesperado que, LOS MORENOS, previendo su fracaso político frente a la alianza del PAN-PRI-PRD, vienen instrumentando “viejas y tradicionales prácticas”, pero sus grotescos propósitos instrumentados para esta nueva elección en el 2022, hasta el momento, “no les ha dado resultado. Porque simple y llanamente, “el pueblo ha despertado” y, ya no caerá en el juego del engaño que, es la vil postura utilizada, por quienes hoy, gobiernan en México y los que por tener mayorías en el Congreso, repito, obran con marcada ligereza, detalle que ha traído consigo muchos prejuicios sociales que, el pueblo mexicano y tamaulipeco, “ya vienen sufriendo en carne propia”.

Y EL QUE finalmente de plano ha cambiado de opinión de “no regresar a Tamaulipas”, es nada menos que “el Perro Pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, “sujeto de ínfima calidad Moral”, quien sin duda, por mandato de su patrón político Senador Ricardo Monreal Ávila, cada vez que venía a esta entidad, cual vil individuo corriente de barrio bajo, no hacia otra cosa que proferir insultos contra el Gobernador del Estado y demás funcionarios de Tamaulipas, en lugar de venir a aprovechar sus viajes para hacer campaña, por su interés de tomar parte en la contienda electoral estatal (Viajes con costos que por cierto, Alejandro no ha transparentado) e incluso eludió darme una respuesta sobre este particular, cuando en conocido restaurante de Reynosa: Le Pregunte: que, ¿quién le ha estado patrocinando desde hace dos años, sus visitas a Tamaulipas? para obviamente venir a operar y con sandeces y toda clase de palabras altisonantes, intentar afectar a los adversarios del PAN-PRI y PRD, (en lugar de hacer una campaña de altura). Chilango del que por cierto, nos hacen saber que, “no lo quieren ni de candidato a velador” de la Plaza Pública donde él reside.

Por hoy es todo y hasta el próximo lunes.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx