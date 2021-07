AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Alcaldes: a doña Chuchita la bolsearon

En el último año cargan hasta con el perico

Acude Gaby Verlage a curso de capacitación

Noé Ramos, padrino de lujo en sector educativo

Por estos días, no hay duda de que abunda la imaginación de los alcaldes chicos y grandes que ya van de salida, para corregir irregularidades en el manejo de los dineros del pueblo.

Les quedan poco más de dos meses para maquillar sus números financieros de cara al Tercer Informe de Actividades.

Y no crea que los lograron la reelección no tengan problemas, también los tienen y fuerte. Inexplicablemente ya no tienen recursos el gasto corriente. Es aquí donde hay de dos sopas. O se clavaron la lana o bien no supieron administrarse, de tal forma que les dejarán las cajas vacías a los nuevos alcaldes electos.

En Ocampo, Tamaulipas todo iba bien hasta el alcalde JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE y su Tesorero, ALFREDO BUDARTH pegaron el grito en el cielo y dieron a conocer que no cuentan con los recursos económicos para pagar a empleados municipales y a proveedores.

Y es aquí, donde la sociedad no se explica tal situación cuando en lo personal cada uno de estos servidores públicos ha venido presumiendo prácticamente una vida de ricos.

Desde que inició la administración municipal, miembros del Cabildo en Ocampo denunciaron malos manejos del presupuesto de parte del Tesorero ALFREDO BUDARTH.

No es noticia nueva ni tampoco un vicio de ahora. En Ocampo no todos sus alcaldes han salido buenos y mucho menos honestos.

Aún se recuerda a varios ex alcaldes que cargaron hasta con el perico cuando se fueron, con el agregado de que uno de ellos se hizo famoso en la nación cuando le valió máuser dejar en el olvido a varias familias de diversas comunidades que se inundaron en temporada de intensas lluvias.

Tanto la Auditoría Superior del Estado como el propio alcalde electo, MELCHOR BUDARTH BÁEZ tienen mucho trabajo en cuanto a la realización de auditorías e investigaciones para saber del por qué la falta de dinero, además de los problemas financieros que heredará a los ocampenses.

En González, el también alcalde panista GUILLERMO VERLAGE BERRY anda a rajatabla inaugurando y entregando obras, pues no quiere heredar problemas a la próxima administración municipal.

Y aquí, aunque son del mismo partido y hasta parientes, existen situaciones que marcan la diferencia. La alcaldesa electa se caracteriza por su real honestidad.

Cuentan de otro alcalde de la región sur tamaulipeca que consultó a su Contralor de cómo hacerle para darle salida a un dinero y poder comprarle camioneta y casa nueva a su novia.

Fácil, le respondió su Contralor, ¡no le dé entrada!

De hecho, serán los tesoreros, síndicos y contralores que ya se van, los que carguen con ese tipo de problemas como lo es el mal uso y manejo de los dineros del pueblo.

Lo peor, es que muchos de los alcaldes que ya se van, y algunos de sus colaboradores actúan con actitudes vengativas y resentimientos crónicos, pues pretenden dejarles un desorden a sus sucesores-

Es preocupante el futuro de varios municipios tamaulipecos ante los desmanes de esos pésimos gobernantes. Algo deberán de realizar los sucesores, pues el silencio suena a complicidad, y eso no es bueno.

Esos gobernantes y supuestos servidores públicos, cuyas fechorías irán saliendo a la luz pública conforme se lleguen los tiempos de su salida parecen despechados, dolidos, sin embargo, no son sus sucesores ni los ciudadanos los culpables de sus desmanes y frustraciones. Pero no todos los alcaldes que ya se van son malos, pues también existen los buenos, los inteligentes que sabrán irse por la puerta grande y esos, son pocos, muy pocos.

DEL ARCHIVERO…

Entre la esperanza y la desconfianza, en próximos meses se les dará la bienvenida a los nuevos gobiernos locales, así como a los integrantes del Congreso Local y a los diputados federales.

Así empieza una nueva historia para Tamaulipas, eso no cambia nuestro andar diario en la chamba que sea. Hay que ganarse el sustento con quienes nos gobiernen. Azul, tricolor, amarillo, naranja o guinda.

Lo que muchos ciudadanos esperan es que no les dificulten la de por sí difícil vida diaria de andar lidiando con epidemias, falta de oportunidades, inseguridad, crisis económica y desempleo.

Son sin duda, enormes retos y desafíos los que tendrán los futuros gobernantes municipales y legisladores, quienes tendrán que esmerarse en hacer mejores cosas para recuperar la confianza perdida.

Obvio que la gente que está por el lado de la tranquilidad y que anhela lo mejor para sus ciudades y sus respectivas familias, no dejarán solos a sus gobernantes, pues la biblia dice que se debe orar por las autoridades para que todo marche bien. Habrá que hacerlo con mayor fe, sin dejar de lado la chamba diaria.

Por cierto, una alcaldesa electa comprometida con su pueblo, es GABY VERLAGE, quien gobernará los próximos años el vecino municipio de González, y quien acudió a la Ciudad de México a una Sesión Plenaria y capacitación de alcaldesas y alcaldes panistas electos, evento que fue encabezado por el Presidente del CEN del PAN, MARKO CORTÉS, quien los exhortó a trabajar de manera cercana con la ciudadanía, a través de gobiernos eficientes que cambien para bien la vida de las personas.

El líder nacional del partido enfatizó que se deben tomar las buenas prácticas de otros gobiernos panistas, además de que las próximas alcaldesas y alcaldes electos deberán conformar equipos competentes e innovadores.

GABY VERLAGE, estuvo con CHUCHO NADER, alcalde electo de Tampico, así como con MAYBELLA RAMÍREZ, alcaldesa de San Fernando. Tamaulipecos que juntos a otros alcaldes y alcaldesas panistas del país y tres gobernadores electos participaron en diversos cursos de capacitación sobre política públicas que fueron impartidos en la sede nacional del PAN.

Otro alcalde electo, muy cercano a la gente que anda de padrino de jóvenes y niños que ya concluyeron sus estudios, es el Arquitecto, NOÉ RAMOS FERRETIZ.

El alcalde electo del Mante, ha participado activamente en las diferentes ceremonias de graduación de sus ahijados como en la escuela “Pedro J. Méndez”, y jardín de niños “Alberto Einstein”, además del jardín de niños “Gral. Manuel González”, entre otras instituciones educativas que le reconocen su invaluable apoyo, motivo por el cual es el padrino de moda.

En este sentido, RAMOS FERRETIZ ha reconocido también el esfuerzo de los padres, así como el gran trabajo de los maestros, comprometiéndose a seguir impulsando la educación en la urbe cañera.

