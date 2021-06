POR LAS PRÁCTICAS FRAUDULENTAS Y JUEGOS SUCIOS, NOS IREMOS A TRIBUNALES: CACHORRO

T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LUIS RENÉ “El Cachorro” Cantú Galván, declaró que, “los triunfos de Morena, fueron basados bajo una realidad engañosa”, al instrumentar los preceptos de “la premeditación, alevosía y ventaja”, porque durante la elección del pasado 6 de junio, “hubo infinidad de irregularidades en el proceso”, las que han sido detectadas y por esta razón, el líder estatal panista sostuvo que, “nos iremos a los Tribunales” (Trieltam y Trife), para que sean estos “los que determinen jurídicamente, quienes realmente ganaron” las alcaldías de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Altamira y Madero, Tamaulipas.

EL GUIA de Acción Nacional en Tamaulipas Cantú Galván, denunció que, los de Morena, hicieron uso y gala de “prácticas fraudulentas y juegos sucios” para poder salir avante, pero gracias a que, tenemos las pruebas de las inconsistencias en nuestro poder”, repito, interpondremos el recurso de queja, en los tribunales Electoral de Tamaulipas (Trieltam) y el Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación (Trife) y por ello “tengan la certeza que “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.

SEÑALANDO el jerarca estatal panista que, lo meramente lamentable es que funcionarios de los Comités Electorales, se hayan prestado, presumiblemente a favorecer a los candidatos del partido Morena, porque en todo momento, los actores de este proceso fraudulento, se negaron inexplicablemente, a aceptar la intervención de un Notario Público, para que diera fe sobre las numerosas ilegalidades que fueron puestas al descubierto y por este motivo tenemos fe en la justa aplicación de la ley, remarcó tajante el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Luis René Cantú Galván.

EXPLICÓ el líder panista de Tamaulipas que, “el reconteo fue parejo para todos y aun así donde el PAN ganó, al realizarse el reconteo se incrementaron votos a favor y volvimos a ganar”. Sin embargo, a todas luces ha quedado claro que, “Morena ha cometido un tangible vandalismo electoral”, cuyo detalle indigna e inconforma porque los mercaderes del Movimiento de Regeneración Nacional “jugaron sucio” muy a pesar de que, los Morenos soslayan con marcada hipocresía, “no comulgar con los flagelos de la corrupción y la impunidad”.

EL CACHORRO Cantú dijo que, “el 50 por ciento de las actas presentan anomalías”, con las que de manera directa se afecta a Acción Nacional, por lo que estas prácticas irregulares, son pruebas fehacientes, para exponerlas en los Tribunales Electorales, con la finalidad de que se obre en consecuencia y una vez que, se presenten las evidencias de este relevante tema, los integrantes de los Tribunales, tendrán que normar su criterio y definir quiénes son los reales ganadores en las alcaldías de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo Altamira y ciudad Madero.

EL DENUNCIANTE Cachorro Cantú dijo haber detectados 5 prácticas irregulares. La primera es que más de la mitad de las actas presentan inconsistencias favorables a Morena y por consiguiente en agravio del PAN. Otra afectación al panismo, es el haberse encontrado “votos duplicados”, además de “votos inexistentes” y lo peor es que, muchos de los votos nulos estaban marcados en favor de Acción Nacional.

COMO tercera práctica fraudulenta es que, durante el desarrollo de la elección “hubo funcionarios de casillas que no pertenecían a la sección, además no estaban en el padrón electoral y como cuarta observación “fue haberse negado las copias de las actas de escrutinio” y entre otras irregularidades es el haberse presentado a los comités electorales “paquetes abiertos sin sellos”. Y a pesar de las exigencias de los representantes del PAN en las casillas, repito, “se impidió” la intervención de un Notario Público que diera fe de los suscitado. Como quinta ilegalidad es que “el PAN, tuvo votos válidos, que no quieren hacer efectivos”, pero eso no lo vamos a permitir, recalcó candente el líder estatal panista Luis Rene Cantú Galván.

Y A PESAR de que el reconteo fue parejo para todos, aun así, “donde el PAN ganó y se hizo el reconteo, incrementaron los votos a favor, y volvimos a ganar”. Y por esta razón dijo “el Cachorro” Cantú que, “el PAN defenderá la decisión ciudadana” hasta las últimas consecuencias. Puntualizando finalmente también que entre otras de las cosas que se exigirá ante la autoridad electoral es que, “se limpie la elección, en la que predominaron las irregularidades”.

