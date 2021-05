POR MI EXPERIENCIA, RESULTADOS Y SER MUJER DE PALABRA, VAMOS A GANAR: ROXANA

X.-SU TRABAJO CERCANO A LA GENTE, LA DISTINGUE EN RÍO BRAVO Y REYNOSA

Por Guadalupe E. González

Cd. Río Bravo, Tam.-Tras afirmar que, por mi cercanía con la gente, mi experiencia en las tareas legislativas y ser mujer de palabra, “vamos a ganar” este próximo 6 de junio, porque las familias de todos los estratos sociales me conocen y saben de mi trabajo responsable en el Congreso de Tamaulipas, en tales términos se expresó la Lic. Roxana Gómez candidata del PAN a la Diputación por el VIII Distrito en el Estado, cuya cabecera es Río Bravo.

Destacó la abanderada de Acción Nacional Roxana Gómez que, cuando se tienen buenos deseos de trabajar para servir, esto se demuestra en el marco de los hechos y eso precisamente, es lo que he venido haciendo con atingencia, perseverancia y responsabilidad, porque a la gente se le debe responder con seriedad, respeto pero sobre todo con resultados.

Dijo la entrevistada sentirse contesta, pero sobre todo agradecida con las familias de todas las colonias de Río Bravo y la parte sur de Reynosa que conforman el VIII Distrito de Tamaulipas, “por abrirme las puertas de sus hogares” y darme la oportunidad de convivir con ellas”, eso para Roxana Gómez, “es un gesto generoso e invaluable” y por esta razón, mas fuerte es mi compromiso con esa gente sencilla y afable a las que, una vez más, “les reitero mi convicción de trabajo y servicio”, para juntos continuar en esa tenaz lucha, para consolidar todos los retos y objetivos que nos tracemos y “cristalizar cada proyecto que unidos emprendamos”.

“No tengo la menor duda de que seré favorecida con el voto ciudadano”, porque repito y reitero que, “la gente confía en mi y le apuesta a mi experiencia” en los temas legislativos y de servicio, por ello, en toda la campaña que hasta hoy llevamos con mucho entusiasmo, “no he dejado de peregrinar o recorrer cada una de las calles de las colonias, ejidos y de todos los rincones de este mi querido pueblo Río Bravo” y por eso repito que, “vamos a ganar”, remarcó con claro énfasis la Candidata PAN a Diputada Local por el VIII Distrito de Tamaulipas

En otra parte de su elocuente mensaje la abanderada albiazul a legisladora por esta pujante comunidad riobravense Roxana Gómez, puntualizó tajante que, “a la gente ya no se le puede engañar con falsas promesas y exposiciones infantilescas”, porque repito que, la gente merece respeto y ser atendida con responsabilidad y resultados y “no irles a decir lo que, finalmente, no podrán hacer”, remarcó.

Por eso en lo particular, tengo la certeza y confianza que, por el voto de las familias de Río Bravo y Reynosa, “se me dará la oportunidad de continuar en el proyecto de bienestar social y legislativo, para bien de las familias de mi pueblo”, las que saben que Roxana Gómez, por nada del mundo les habrá de fallar como hasta el momento, no les he fallado y lo digo con toda claridad y ellas lo saben porque me conocen, finalizó la entrevistada.