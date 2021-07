La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

PORQUE ES EL EMBARGO DE EEUU EN CONTRA DE CUBA

Muchos son los que reprueban acremente el embargo que impuso el gobierno de Estados Unidos a Cuba en el año de 1962 a Cuba. Siendo entonces John F. Kennedy presidente de la Unión Americana.

Pero creemos que son más los que desconocen el porqué del bloqueo económico, comercial y Financiero de Estados Unidos a Cuba, lo que obviamente ha causado pérdidas millonarias a la economía de la isla mayor de las Antillas y obviamente constituye el mayor obstáculo al desarrollo de la nación.

En 1959 Fidel Castro y su ejército llegó a Cuba y derrocó a Fulgencio Batista que ya tenía 30 o 32 años de ser el presidente de los cubanos, de los que algunos ya lo veían como un dictador.

Fue la promesa que hizo Fidel Castro a los cubanos inconformes, de acabar con la dictadura de Fulgencio Batista, jurándoles que él jamás haría lo mismo y lo cumplió porque se mantuvo en el poder por casi 60 años.

Pero tal como sucedió en México, Fidel Castro, nunca les dijo a los cubanos que los llevaría al comunismo, López Obrador solo aclaró que en México con su triunfo se daría no solo un cambio de gobierno, ya que sería un cambio de régimen, pero tampoco explicó que su proyecto era llevar al país al socialismo, con miras a independizar a México del gobierno de Estados Unidos, tal como sucedió en Cuba, pero con las consecuencias que todo el mundo conoce.

Al firmar la orden presidencial el 3 de febrero de 1962, Kennedy contra para implantar el bloqueo total contra la Isla, explicó que el objetivo era cortar todo tipo de vínculo comercial con Cuba y cercar al país para provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario.

Sin embargo, desde el mismo triunfo de las revoluciones cubanas en 1959. las Administraciones estadounidenses comenzaron el hostigamiento y las sanciones contra la isla mayor de las Antillas, al tiempo que esperaban el fin del proceso revolucionario en cuestión.

Se acaba de publicar un listado de 400 personalidades, entre los que hay ex jefes de Estado, políticos, intelectuales, científicos, clérigos, artistas, músicos, líderes y activistas, los que pidieron el fin del embargo de Cuba, en un desplegado en el periódico The New York Times, pero no tocan al nuevo dictador de Cuba, Fidel Castro, estarán de acuerdo en que los lleve al comunismo, yo, como analista político, quiero suponer que no, pero a la mejor estamos equivocados.

Con el titular de “Let Cuba Live” (Dejen vivir a Cuba), los firmantes le pidieron a Biden “tomar un nuevo camino hacia adelante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba”.

Por cierto, Washington (EEUU) prometió ayer sancionar a funcionarios de Cuba señalados de violaciones a los Derechos Humanos durante las recientes protestas en la isla caribeña, las mayores luego de más de seis décadas bajo la égida comunista.

“Como ordenó el presidente Joe Biden, aplicaremos sanciones de gran impacto a autoridades cubanas que orquestaron éstas violaciones de Derechos Humanos”, dijo la jefa de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica, Julie Chung, en un mensaje en Twitter que firmó con sus iniciales

Por cierto días atrás López Obrador dijo que se podría reelegir en el 2024.

Asegura Amlo que no haber opción de relevo, podría justificar su reelección.