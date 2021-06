Postes ponen en riesgo a las familias de Colonia Unidad Nacional de Madero.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Las condiciones en las que se encuentran dos postes pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, los cuales se ubican sobre la calle Guerrero de la Colonia Unidad Nacional, ponen en riesgo a por lo menos 50 familias.

A través de redes sociales, los habitantes reportaron el mal estado tanto de los postes como de los transformadores, los cuales podrían caerse en cualquier momento ocasionando incluso algún accidente grave.

El señor Héctor Ramírez, vecino del sector, dijo que hasta el momento no han tenido problemas con la energía eléctrica, pero tienen el temor de que alguno de los postes se caiga sobre algún vehículo o alguna persona que transite por el lugar.

“El poste está de lado y representa un riesgo, se supone qué hay un servicio precisamente para ver los problemas qué hay en la Ciudad pero no se ve que funcione por que no pasa nadie y no hay quien gestione”.

Mencionó que son dos postes de madera con sus respectivos transformadores, los cuales al parecer, tienen varios años sin recibir mantenimiento por parte de la CFE y tienen a las familias de la colonia viviendo con la incertidumbre de que algún día se puedan caer y generar un problema mayor.