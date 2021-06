PRD exige garantizar seguridad durante proceso electoral

*Vigilancia el día de las votaciones pide Armando Valenzuela, candidato a la diputación local por el distrito 19

El candidato a la diputación local por el distrito 19 por el PRD Armando Valenzuela Barrios pide a la Gendarmería Nacional y Policía Estatal que se redoble la vigilancia en el municipio el día de las elecciones.

Dijo que es primordial que los ciudadanos se sientan seguros de que puedan salir a emitir su voto el 6 de junio, por lo que las corporación de seguridad deben mantener esa paz y tranquilidad .

Aseguró que en ningún momento solicitó guardia personal durante los 45 días de campaña, luego que los mismos candidatos debieron de ofrecer esa misma paz a la población y el que nada debe nada teme.

Agradeció a los altamirenses el respaldo brindado durante su periodo proselitista y llamó a reflexionar el voto el día de las elecciones con la finalidad de que decidan libremente, democráticamente y con responsabilidad a sus gobernantes.

«Me siento agusto y emocionado porque es la primera vez que soy un candidato, he tenido otros cargos en el servicio público, pero me llevo mucho cariño y aprendizaje al darme cuenta que hay demasiada necesidad en mi ciudad, pero esto no termina el 6 de junio, seguirá has que Altamira tenga el nivel de desarrollo que merece», finalizó.