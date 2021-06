Prefiere PRI no pensar en alianzas, afirma Horacio Reyna

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Aún no es tiempo para que el PRI defina una alianza política con el PAN o con MORENA rumbo a las elecciones de la gubernatura en 2022, afirmó Horacio Reyna, de la Garza, presidente del PRI en Victoria.

Consideró que al dirigente estatal del PRI en Tamaulipas no dio por hecho que habrá alguna alianza, sino que se va a analizar que le conviene al partido tricolor.

En entrevista afirmó “creo que el presidente del partido a nivel estatal no se refería a una cuestión así, sino que mantenía su posición que es abierta al diálogo a decir que nadie está peleado con nadie”.

Reyna de la Garza señaló que el Revolucionario Institucional es una fuerza política que representa 130 mil votos en Tamaulipas “y en el caso de Victoria son 20 mil votos y tenemos a los candidatos mejores votados”.

El líder priista local destacó “hubo 20 mil victorenses decían: no queremos más que gobierne el PAN a nivel local, tampoco no queremos voltear a ver a un gobierno de MORENA que no representa los intereses”.

Reyna de la Garza dijo que el partido político al que pertenece “debe de estar pensando cómo representar mejor a esos 130 mil tamaulipecos y en ese sentido la posición del partido debe ser a construir”.