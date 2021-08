Dialogando

Preparan agenda con los ganaderos del altiplano

Por Roberto Olvera Pérez

Tentativamente se afirma que en el transcurso de esta semana o la próxima, o si no antes, se definirá la agenda para el ex viejo cuarto distrito, hoy orgullosamente altiplano tamaulipeco, donde el Senador de la Republica Dr. Américo Villarreal Anaya, dialogará largo y tendido con los ganaderos de la región semiárida.

Destacándose la vía de apoyos para ganadería, los programas de desarrollo rural y social que encabeza el gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

Se afirma que la primera reunión será con los ganaderos de Miquihuana y posteriormente continuará en los municipios de Jaumave, Palmillas, Bustamante y Tula, ya que el Senador es conocedor de las bondades de los programas de la 4T y seguramente abordará el tema de cómo sentar las bases de la Cuarta T en Tamaulipas, sobre todo llevar beneficios a estos cinco municipios para apoyo al campo y a los marginados de las comunidades ejidales.

Lo anterior son parte de las diversas políticas públicas y los programas prioritarios del gobierno federal que dan pie a la cuarta transformación del país. Dentro de los 25 programas prioritarios que se están desarrollando exitosamente durante este sexenio para no dispersar el presupuesto y hacer más con menos.

Y hablando precisamente de esta región semiárida, muchos empleados de confianza de los diferentes Ayuntamientos se tienen que hacer a la idea que no “todos” serán contratados en el futuro gobierno 2021-2024.

Las y los nuevos alcaldes electos, es decir, Antonio Leija Villarreal, de Tula; Brisa Verber Rodríguez, Bustamante; Gladys Vargas Rangel, Miquihuana; María de las Nieves Ramírez, Palmillas y José Luis Gallardo Flores, de Jaumave, serán incluyentes seguramente en su futura administración, donde le darán sus espacios a gente que se la jugaron a morir con ellas y ellos, que bien podemos afirmar que son jefes de grupos en cada municipio de esta región de la sierra.

Peroooooo, muchos empleados de confianza, es un hecho que no van a repetir, y no van a repetir porque sean malos, por supuesto que no, no van a repetir, insisto, porque las y los nuevos presidentes municipales también necesitan meter a su gente de confianza, ese es el principal motivo y ya.

Lo anterior significa que muchísimos de los actuales funcionarios municipales de “confianza”, desde ya, le tienen que ir buscando por otro lado o bien irse a la fría banca, aunque otros más despistados aseguran que se irán a la RENATA (RESERVA NACIONAL DE TALENTOS).

Ah, y como un recordatorio: Se deben de poner ahorrar en estos dos últimos meses para aguantar en su momento la “cuesta” de: enero, febrero y marzo del 2022.

NOTAS CORTAS

1.- El pasado lunes 9 de agosto se reunieron en Casa-Tam el gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, con los diputados federales electos del PAN, entre ellos Rosa María González Azcárraga, Óscar Almaraz Smer y Vicente Verástegui Ostos de mayoría relativa, así como los “pluris” Mariela López Sosa y Gerardo Peña Flores y de estos había dos prospectos fuertes a la gubernatura del Estado para contender el próximo año y destapados hace poco por el Jefe del Ejecutivo.

El tema a tratar según se Informó se revisaron asuntos de una agenda conjunta en beneficio de los tamaulipecos y el propio mandatario estatal lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter de la reunión de trabajo sostenida con los legisladores federales electos. Ahí estuvo también su segundo de abordo, el Secretario General de Gobierno, Cesar Augusto Verástegui Ostos, a quien el Mandatario estatal destapó, insisto, hace unas semanas como posible candidato a la gubernatura de Tamaulipas.

2.- Y hablando precisamente del Secretario General de Gobierno, Verástegui Ostos, se rumora que acudirá a las tomas de protesta de las y los alcaldes Electos del altiplano tamaulipeco, pues además de que es su terruño lleva muy buena amistad con tod@s los futuros ediles y sabe que trae proyecto político para la grande.

3.- Como que ya es tradición ver a políticos en comedores fuera de la capital del Estado, pero muy cerca de ella, pues el primer ex candidato independiente a la gubernatura de Tamaulipas, el Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez, fue visto el pasado fin de semana con un grupo de amigos y colaboradores en el restaurante “La Majada”, que se encuentra rumbo a la carretera Interejidal.

Que de buen humor andaba el político, activista y se dice que o través le va a entrar al juego de la sucesión en el 2022, pues su aguda inteligencia y fuerte personalidad, lo distinguen en temas nacionales y comarcanos. Además ya le apodan el “magnate” de la educación en Tamaulipas, por lo que no lo pierdan de vista en el futuro inmediato.

4.- Para cerrar: El pasado 6 de agosto del presente año, el alcalde tulteco Lenin Vladimir Coronado Posadas, salió ese día acompañado de una comitiva municipal a inaugurar una Obra de Infraestructura para la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en Calle Mateo Acuña y lo dio a conocer a través de un video completo, lo que se traduce en una acción que genera progreso para el municipio. Bien por ello.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.