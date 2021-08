T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

PRESIDENTE, NEUTRALIZA AL TRAIDOR

X.-MUY PRONTO “ENSEÑÓ EL COBRE”, EL EX INFLUYENTE SENADOR RM

X.-ALMARAZ, VÍCTIMA DEL AVE DE MAL AGÜERO RAÚL GARCIA VIVÍAN

X-GERARDO ALDAPE EN VALLE HERMOSO, DEJA CLARA HUELLA NEGRA

X.-EN SAN FDO, “A PEPE RÍOS LO BUSCARÁ CHUY Y DARLE EL PREMIO”

ACERTADA medida fue la que adoptó el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, “al neutralizar al traidor” Ricardo Monreal Ávila, porque ahora, Olga Sánchez Cordero, será la inter-locutora entre el Senado y la Presidencia de la República, a fin de que, “saque adelante cada una de las propuestas” del Ejecutivo federal, con cuya inesperada decisión prácticamente “se está sacando de la jugada presidencial 2024” al Senador Monreal, quien por desleal, está convertido en el principal enemigo del mandatario mexicano.

ESTA decisión se debió a que, el considerado “hombre de confianza” de AMLO en las pasadas elecciones del 6 de junio, “le jugó las contras al Presidente”, no solo en la ciudad de México, al operar en contra de los candidatos del Ejecutivo, “como el caso de Dolores Padierna”, en contra de quien Monreal Ávila, operó para hacerla perder, pero además, el habilidoso del Senador operó también en Nuevo León, en favor del candidato priista a Gobernador Adrián de la Garza, “aunque éste perdió junto a la abanderada de Morena”, porque “Samuel García Sepúlveda, del Movimiento Naranja, le gaño la batalla electoral, “dejándolos sepultados”.

Y COMO “el que traiciona una vez, traiciona dos y más veces”, el Presidente López Obrador, decidió ya no sufrir más derrotas, por las deslealtades del Senador Ricardo Monreal, quien naturalmente, “ya no será el que lleve la batuta” en el Senado de la República, confirmándose con ello que, “por traidor a su jefe político”, Monreal de ahora en adelante, será uno más del montón en las filas de la 4-T y sino “pal baile vamos”.

OLGA Sánchez Cordero, ahora en su nueva comisión, tendrá que estar muy a la expectativa de “los quehaceres políticos” del traidor Senador Ricardo Monreal, todo porque a éste, “le ganó la ambición del poder”, al tomarse atribuciones sin consultarlas, lo que ahora deja entrever que, a aquellos prospectos políticos” a futuros cargos de elección popular, ya de nada les valdrá “el cobijo político” del ex influyente senador zacatecano, a quien por desleal y consecuentemente traidor, paulatinamente, “se le irá dejando en el camino”.

POR LO anterior, les diré que Ricardo Monreal, como el causante de una gran parte de los problemas que enfrenta el Gobierno de la Cuarta Transformación, esto, al Senador lo ha venido conduciendo a “estar prácticamente liquidado”, detalle que sin duda, lo llevará a cometer más errores en el futuro inmediato, porque al no tener “el Power” político que hasta hace poco tenía, “sí le gana el coraje”, no dudemos que más pronto que inmediatamente, lo veremos causándole más daño y obstáculos, a los intereses del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

RICARDO MONREAL, ha dejado ver de manera acentuada su interés por ser presidenciable, ¡Claro! bajo las siglas de MORENA, pero como este partido es creación del Presidente AMLO, “su oportunidad política podría írsele de las manos”, si Monreal continúa cayendo en otros muchos errores”, y eso, sin temor a equivocarme, ¡fíjense bien! estará provocando que el Senador finalmente, “se vaya de Morena” y tenga que buscar otra tribuna o trinchera, para declararse presidenciable para el 2024 e intentar ocupar la silla de su actual jefe político, al que “evidentemente, ha traicionado”.

Y LO QUE habremos de ver en este escenario político interno de Morena, es si el Presidente Andrés Manuel “perdona o no la contumaz traición” y la férrea osadía ejercida por Ricardo Monreal Ávila, quien por su afán de mostrar poder, se ha salido de la tangente en plan repetitivo, cuyo detalle aquí, como igual en muchos medios nacionales, lo hemos señalado como “el enemigo número uno” del Presidente López Obrador, cuyo agudo problema, surgió repentinamente, porque “AMLO, ya tildó de traidor” a Monreal Ávila, por jugarle las contras en la elección de la ciudad de México y el estado de Nuevo León.

FINALMENTE, les diré que, por esta razón, es del dominio público que, “en el Despacho Presidencial”, ya no quieren saber nada del ambicioso y oportunista senador Ricardo Monreal Ávila. Por lo que entonces, veremos en que “palo se habrán de trepar” los prospectos políticos que, bajo el amparo de Monreal Ávila, buscan la Candidatura de Morena a Gobernador de Tamaulipas, de cuyo interesante tema, en próximos comentarios aquí, estaremos abundando para dar cuenta de los posibles cambios que, se puedan generar “por el desplome político” del ex influyente y traidor Senador de la República.

EN RÍO BRAVO MIGUEL ALMARAZ, “PERDIÓ POR SU AVE DE MAL AGÜERO”

EN EL municipio de Río Bravo, ha q uedado muy claro que, el abanderado del PAN a Presidente Municipal Miguel Ángel Almaraz Maldonado, perdió la elección del pasado 6 de junio, frente al agricultor Héctor Joel Villegas González “el calabazo”, por obra, gracia y desgracia del reconocido “ave de mal agüero”, RAÚL GARCÍA VIVÍAN, cuyo sujeto de baja caterva moral , le hizo mucho daño al abanderado azul a la alcaldía riobravense, porque “en la mayor parte del pueblo” repudian al ex Gerente de COMAPA García Vivían, en cuyo organismo operador, jamás atendió al público usuario, porque “al irresponsable de Raúl, nunca le ha gustado trabajar” y por esta razón jamás cumplió con su horario laboral, pero “ya habrán de sacarle los trapitos al sol”, sobre los millonarios saqueos consumados por este, de quien aducen que, junto a su compinche “el Comisario” Alfredo Juárez Maldonado, son los causantes del quebranto financiero por el que atraviesa la COMAPA de Río Bravo.

EN VALLE HERMOSO, GERARDO ALDAPE ESTÁ DEJANDO HUELLA NEGRA

ALLÁ POR Valle Hermoso, señalan en plan candente que, “el alcalde con licencia” Gerardo Aldape Ballesteros, está dejando “una negra huella de trabajo”, por su irresponsabilidad como servidor público y más porque hizo con los dineros del pueblo, “lo que le dio su regalada gana”, cuyo tema habremos de verlo en el corto lapso, porque recordemos que “el sol no se puede tapar con un dedo” y entre otros de los involucrados en las atrocidades financieras de la ciudad de “las tres mentiras” es nada menos que el Secretario del Ayuntamiento Lic. Matamorense Juan Manuel Perusquia, quien la hace de religioso, porque “a todo mundo bendice en las redes sociales”, como también bendice la lana del pueblo que, gracias a su compadre Ballesteros, se ha agenciado, cuyos abusos no se quedarán en ni en la impunidad o el anonimato.

EN SAN FERNANDO:” PEPE RÍOS RECIBIRÁ EL PREMIO DE CHUY GALVÁN”

OTRO de los Presidentes Municipales que, “más que servirle a sus pueblos”, se dedicaron al atraco en las Tesorerías, para beneficiarse con casas, ranchos, camionetas nuevas, tractores y aprovecharse de toda clase de apoyos económicos, es nada menos que el repudiado edil sanfernandense PEPE RÍOS SILVA, de quien diremos, “estará dejando un pueblo en el más claro de los abandonos” a su sucesora la alcaldesa electa Maybella Ramírez.

LO BUENO para el Presidente saliente “Pepe” Ríos, es que a partir del primer día de octubre, cuando éste presunto ladrón, ya no sea acalde, lo buscará Jesús “Chuy” Galván, el ex candidato del PRI a jefe del pueblo, para “entregarle el premio de la rifa”, porque el muy envidioso de Pepe, “le compró todos los boletos” y por esta razón, Chuy ya anunció en las redes que, en los primeros minutos de ese día, estará haciendo la entrega del premio mayor de su rifa, al afortunando ganador ex Presidente Municipal José Ríos Silva.

Por hoy es todo y hasta mañana.

