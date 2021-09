T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

PRI, EL AS BAJO LA MANGA DE MAKI ORTIZ….!

“Le tunden bien y bonito en las benditas redes sociales”….!

Quiere ser gobernadora y tiene a Reynosa en la ruina

LA OBSESIÓN de la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ; por ser Gobernadora de Tamaulipas, la ha llevado a la amenaza, traición, el engaño y la desesperación de tal forma que, “aparte de andar coqueteando” con Mario Delgado, Ricardo Monreal y hasta “lanzarle piropos” (Políticos) al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ha dejado clara su postura y amenaza de que, “si Morena, no la abandera como su candidata a la silla estatal”, ella como “as bajo la manga”, ya está en pláticas con el PRI, cuya posibilidad “Maki ya la dejó establecida la semana pasada” y ella sabe que lo que aquí decimos tiene congruencia, porque así nos lo hicieron saber fuentes allegadas al Revolucionario Institucional.

EN POLÍTICA difícilmente, “los temas de traición y engaño” no pueden pasar inadvertidos y más cuando “él actor o la actriz”, traen encima la inseguridad de “si serán o no tomados en cuenta” por quien define las candidaturas a cargos públicos. Por ello, la doctora Maki Ortiz, tras “haber declarado ir en busca de la Candidatura de Morena” a Gobernadora, “lo hizo en un afán de apantalle frente a Mario Delgado”, al que casi puso en evidencia (vergüenza) y si obró así, eso fue el claro mensaje de ella, para los demás aspirantes a esa posición política como Américo Villarreal, Rodolfo González, Héctor Martín Garza, José Ramón Gómez Leal, Erasmo González y otros, que si tienen méritos y que sin son de Morena.

LA DESENFRENADA actitud adoptada por la alcaldesa de Reynosa en este esquema político (interno) del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, es la falta de respeto ejercida Maki Ortiz, porque con su actuar, deja entrever tres mensajes lógicos: El primero “tener entendimientos” con Mario Delgado”, el segundo es, “si no me toman en cuenta me voy” y el tercero la postura irrespetuosa de Maki hacia dos alcaldes de Morena Mario López Hernández de Matamoros y Adrián Oseguera Kernión de Madero, los que en sus pueblos, si han venido dejando huellas de fecundo y creador trabajo político y social y “no mentiras” como las que en los últimos días Maki, ha venido exponiendo públicamente, lo que hace como estrategia para lucirse, motivo por el cual “en las benditas redes sociales” como dice el Presidente AMLO: “le han venido tundiendo bien y bonito, por mentirosa”.

REYNOSA, y (no lo digo yo, lo dice la gente en las redes sociales) “se encuentra entre la suciedad”, es decir, entre la inmundicia y la promiscuidad social, porque hay calles y avenidas en todos los rumbos de la ciudad “invadidas por aguas negras que despiden fétidos olores, que provocan serios daños a la salud de las familias. Cuyo problema de agravio a los reynosenses, lo puede comprobar el mismo Presidente Nacional de Morena Mario Delgado Carrillo, claro si éste señor bajando del avión, “agarra una pesera o taxi” y si recorre Reynosa, podrá enterarse de “como en realidad Maki Ortiz, tiene la ciudad” y, llegue en plan “de incognito” con la gente de los sectores afectados y les pregunte, ¿qué opinan de la Presidente Municipal”, y se percate del evidente hartazgo de la gente hacia Maki, por el abandono en que la edil de Reynosa tiene la mayor parte de los núcleos poblacionales de esta comunidad fronteriza.

HACEMOS patente a esta reflexión, para que la Directiva Nacional de Morena e incluso el mismo Presidente López Obrador, se desengañen del lamentable y lacerante “Modus Vivendi” de la gente, esa gente que a diario “sufren los embates de la mentira y el marcado abandono” de la alcaldesa hacia la sociedad y “no crean que todo lo que dice Maki, es verdad”. Porque “los hechos hablan por sí solos y en esto, sencillamente, “no hay vuelta de hoja.

AHORA BIEN en el marco de realidades, no se trata de estar aquí diciendo que Maki es una mala o pésima alcaldesa y, si señalamos sus errores y malos actos, (es porque tenemos las pruebas en la mano) y si desea le damos el derecho de réplica, (previa entrevista) para llevarlas a lugares de Reynosa, donde ella no quiere ir, porque es inconcebible e imperdonable que la doctora Ortiz Domínguez esté diciendo mentiras en medios y redes sociales de que, “ha cambiado Reynosa y que al tiene en posición preponderante”, cosa que nadie se lo cree, porque en la cruda realidad, “Reynosa está en la ruina”, como se lo sostienen, la gente en muchos de los sectores olvidados por ella.

POR MENTIROSA “LE TUNDEN A MAKI ORTIZ, EN LAS BENDITAS REDES SOCIALES”….!

TRAS publicar Maki Ortiz en su página de Facebook, sobre el apoyo de 110 millones de pesos para el arte y la cultura, (le dicen que no sea ridícula) señora no diga más mentiras, “tengo 10 años trabajando en academias e Instituciones) que promueven la danza en Reynosa y “jamás hemos visto ese apoyo”, en los años que usted lleva de robar como alcaldesa, eso se lo sostienen las señoras Olga Hernández y London Luna. Y lo Ideal es que, demuestre con hechos o a detalle en donde está invertida esa cantidad millonaria. Para que pueda tener crédito su dicho.

LUEGO Panchito Quiroz le sorraja: “Cuanta falsedad y mediocridad de parte de Maki”, ¡estas dejando más pobre a Reynosa!. Y ¿así esperas que volvamos a votar por ti?, ahora si quiere ser candidata a Gobernadora, (en esto ella está en su derecho) y más “si trae el morral bien cargado”, pero que vergüenza es, que “andes buscando que, te propongan para escalar gobernadora”, le rematan los indignados ciudadanos que le contestan en las red social

Y TAMBIÉN le dicen que, “para la siguiente admiración Municipal Maki Ortiz, no tendría problemas”, que está salvada, porque su hijo Carlitos Peña, no pedirá nada en contra de ella, porque es su madre, aunque haya faltantes millonarios en los manejos financieros de las dos admiraciones (como se dice de los más de 540 millones de pesos del años 2019). Y por ende, en Arte y cultura los 110 millones se suman al robo de la Maquiavélica, a ese grado la insultan en las redes sociales a la jefa del pueblo reynosense.

FINALMENTE le señalan: YA NO TE PATROCINES MAKY «RATA”, COMO QUIERA NO TENDRAS LA GUBERNATURA, DIOS NO PERMITIRÁ SEMEJANTE ABERRACIÓN!!

Por hoy es todo y hasta mañana.

