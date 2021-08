PRI Tamaulipas se quedó en «fiesta de los 80’s».

* El presidente del sector PRI.mx, Mauricio de Alejandro, confirma que su partido le cerró las puertas, por intentar impulsar una nueva forma de hacer política.

Por Julio Manuel L. Guzmán.

Reynosa, Tam.- El presidente del sector PRI.mx en Reynosa, Mauricio de Alejandro Martínez, confirmó que su partido le cerró las puertas por negarse a seguir las políticas «ochenteras» del pasado que undieron al tricolor.

En entrevista el joven político y luchador social, lamentó qué, que se aferren a seguir impulsando esas políticas, y cierren las puertas a los militantes que buscan impulsar una nueva forma de hacer política para revivir a su partido.

«Me han escrito militantes, coordinadores territoriales, periodistas, etc. Diciéndome por que no voy a las reuniones del PRI, eventos o alguna otra convocatoria. Sin meternos de lleno solo quiero explicar que ya no soy convocado por la actual dirigencia, en mi facultad de presidente de PRI.mx, como ex candidato a diputado local o federal, ni como consejero estatal», denunció.

De Alejandro, dijo que él ha buscado por todos los medios comunicarse con la dirigente del PRI Reynosa, Olga Garza Rodríguez, y con el presidente del CDE, Edgar Melhem, pero no responden ni sus WhatsApp.

» Eso me deja muy claro que voy contra sus intereses personales, y su cerrazón nos les permite ver qué los puestos son prestados».

Lamentó qué, en pleno 2021 aún se vea gente del PRI que se quedó en la «fiesta de los 80’s» y no han querido mutar o mejorar para ofertar algo mejor, que les permita recuperar el terreno perdido. «Y luego nos preguntamos ¿Por que no ganamos?».

Mauricio de Alejandro, agregó que es triste el trato que recibe de sus dirigentes, cuando él nunca ha dejado de hacer trabajo que mejore la imagen de su partido, trabajo que permita recuperar la confianza en el PRI.

«Hoy la gente no quiere política barata, quiere respuestas, quiere opciones, quiere manos que hagan y los ayuden a crear, quieren soluciones, quieren propuestas aderezadas con hechos.

Yo seguiré apoyando a mi ciudad abran o no abran el PRI, trabajen o no trabajen en el PRI, dios los bendiga y confío que algún dia aceptarán que debemos cambiar», puntualizó