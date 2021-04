La@Red

PRIMER AMPARO EN CONTRA DEL REGISTRO DE CELULARES

Todo apunta a que el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, que frenó con un amparo la Ley Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, como que ya le perdió el miedo, que no el respeto, y prueba de ello es que –jugándose la chamba– acaba de otorgar la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), por considerar que la entrega de los datos biométricos al gobierno federal no puede ser una medida idónea para la persecución de delitos.

Apunta que en éste caso específico la medida solo favorece al quejoso, Oscar González Abundis, quien solicitó un amparo contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que obligaría a los usuarios de telefonía celular registrar sus líneas en el Panaut para que no se les cancelen por falta de registro.

Gómez Fierro, que es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se tituló en el 2005 con la tésis “La controversia constitucional como medio de control en el sistema jurídico mexicano, el que a los 38 años de edad es el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, reconoce que la reforma persigue un fín constitucionalmente legítimo, como es facilitar la investigación, pero sostiene que la medida no es la idónea.

El juez federal advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el Panaut, podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, el grado de realización del fín perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente.

Dijo que la suspensión provisional de que hablamos fue publicada en los listados del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Sobre el perfil del juzgador, el mandatario nacional dijo que a Juan Pablo Gómez Fierro ya le había leído la cartilla diez días antes de su resolución para frenar la Ley Eléctrica. Cabe agregar que también dispuso que se investigara al señor juez. Pero hasta ahora no han trascendido los resultados de la investigación.

Expertos en la materia coinciden en que las empresas no podrán solicitar datos personales ni biométricos desde ahora y los usuarios podrán interponer amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil hasta el 28 de mayo.

Luis Fernando García, director de la Red de Defensa por los Derechos Digitales (R3D), dijo que falta mucho para que pidan los datos de los usuarios. “Tienen todo abril y mayo para meter el amparo”, remarcó.

Personas enteradas y confiables aseguran que mientras en Europa esta prohibida ésta práctica monopólica de control de los ciudadanos, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido tendrán con ésta ley el espionaje contra todos los que no estén de acuerdo “con éste gobierno comunista-mexicano que día a día destruye a México y sus instituciones”.

Es increíble el ridículo que están haciendo, el presidente de MORENA, Mario Delgado Carrillo, Ricardo Monreal Avila, coordinador de la bancada de su partido y las senadoras, también del mismo partido, María Mercedes González y Mónica Fernández. A los que se les hizo bolas el atole con un cuento chino que a decir verdad no convenció.

Según la senadora María Mercedes González el presidente AMLO le pidió apoyo en los procesos electorales de Jalisco y Nuevo León, lo que sin querer queriendo, ya que siendo un comentario privado de su grupo parlamentario, lo difundió a todos los legisladores de todos los partidos, ya que se equivocó de reunión virtual y lo dijo en la sesión general del Senado, hasta que la senadora Mónica Fernández le hizo ver su crazo error.

En el mitote involucraron al senador Ricardo Monreal, el que suiuestamente no tenía vela en el entierro, pero al parecer fue el que le dio el “tip” a la senadora María Mercedes, la que se disculpó de inmediato y aclaro que no fue López Obrador el que pidió apoyo para los dos estados mencionados, sino Mario Delgado Carrillo. A decir verdad es el nivel de los morenos y su partido, todos son nuevos en el ajo, que se puede esperar.

Según nuestras antenas de la frontera al diputado federal por Noveno Distrito Armando Javier Zertuche Zuani no se le hizo con la candidatura de MORENA para contender por la alcaldía de Reynosa, a lo largo del camino fue el puntero en las preferencias electorales, pero en la recta final como que hubo nuevos arreglos y nos aseguran que quedó ubicado en el segundo lugar de la lista de los que van por diputaciones plurinominales, la lleva en la bolsa. Suerte.

Por lo que vimos y constatamos personalmente que mal trato le están dando a los adultos de la tercera edad, que ocurren a vacunarse contra el COVID-19 en las instalaciones de la escuela Primaria Leona Vicario, ya que los ancianos, hombres y mujeres, en la fila que se forman duran varias horas de pie, a pleno sol.

A veces con frio y sin agua para tomar, afortunadamente no les ha llovido, porque la única protección que tiene es la malla ciclónica que rodea el plantel, que es su única protección. Que mala leche de los trabajadores del sector salud que no tienen ojos ni sentimientos para ver esto. Pero ya llegarán a viejos, si es que Dios los deja llegar.

Por cierto estudiantes de la UAT recibieron la ponencia denominada “Estar sano para la donación de sangre”, organizada por la Dirección de Participación Estudiantil, como parte del programa “Mas Vida”, que busca concientizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de participar en la donación de sangre.

La conferencia virtual, efectuada por la plataforma Microsoft Teams, consistió en dar a conocer las diversas herramientas nutricionales que ayuden a reducir el riesgo de desarrollar patologías relacionadas con la alimentación, así como a controlar las enfermedades causadas por una ingesta excesiva o insuficiente de ciertos alimentos.

El tema central fue impartido por la Lic. Ana Elizabeth Pérez Heredia, de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, perteneciente a la Secretaría de Salud. Y vamos por más.

