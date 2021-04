Primera llamada, mujeres por la alcaldía, a 7 días.

La carrera por la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, está a 7 días de iniciar, en donde las mujeres son las que mandan, en un hecho histórico en donde los hombres ya no son los protagonistas.

Después de haber gobernado durante 23 años, (después del gobierno de MONICA GARCIA VELAZQUEZ), ahora los hombres ya no son los favoritos y los rumbos de Nuevo Laredo, para los próximos tres años y seguramente serán seis, caerá en poder de una mujer.

Por el PAN, YAHLEEL ABDALA; por el PRI, CRISTABELL ZAMORA; por Movimiento Ciudadano, LETICIA HERNANDEZ; por el Verde Ecologista, GRISELDA GARZA FLORES; Fuerza por México va con MAMA LUPITA; el PRD con MARÍA CLARA HINOJOSA, REDES SOCIALES PROGRESISTAS con JAVIER LOZANO, el Independiente, VICTOR VERGARA y por MORENA, el partido dividido, CARMENLILIA CANTUROSAS.

Por ser gobierno el PAN de YAHLEEL ABDALA sale como favorito y de acuerdo con las mediciones panistas, con muy amplio margen, contra sus dos principales contrincantes, CARMENLILIA y CRISTABELL.

Incluso las mismas casas encuestadoras, después de conocerse los nombres de todos los candidatos, ponen a ABDALA por encima de todos.

Así pues, Nuevo Laredo será gobernado por una mujer, y como les comento, primero serán tres años, pero gracias a la ley electoral que otorga la reelección, seguramente se alargará ese gobierno a seis años.

NACE «MORENA LIBRE» CONFORMADA POR VERDADEROS MORENISTAS

Después de la descarada venta de candidaturas a personas externas, provenientes del PRI y PAN, principalmente, los verdaderos morenistas han unido fuerzas y han creado «MORENA LIBRE», una especie de partido bis, dentro de MORENA Tamaulipas.

Los verdaderos morenistas, esos que lucharon de sol a sol para que LOPEZ OBRADOR llegara a la Presidencia de la República, esta vez están decididos a no agachar la cabeza y a hacer valer sus derechos como verdaderos militantes.

Este fin de semana, los morenistas inconformes, acudieron a Ciudad Victoria, en donde pactaron crear esta corriente alterna al partido MORENA LIBRE, con la única intención de no apoyar a los candidatos que fueron elegidos por dedazo por su líder nacional, y crear, lo que ellos llamaron, candidaturas independientes dentro del mismo MORENA.

Todo esto se da, tras las acusaciones en contra de su líder nacional, MARIO DELGADO, a quien acusan de haber vendido las candidaturas a los políticos millonarios, esos que llegaron de otros partidos, a servirse con la cuchara grande.

Dentro de esa misma reunión, redactaron una carta y la enviaron al propio LOPEZ OBRADOR, en donde le advierte, que de no reconsiderar las candidaturas dadas a los externos, procederán con este nuevo movimiento.

Entre los principales cambios que los morenistas están exigiendo a su máximo líder, están las candidaturas dadas en Reynosa, donde CARLOS PEÑA, hijo de la alcaldesa panista MAKY ORTIZ, fue impuesto a pesar de no haberse registrado.

También en Nuevo Laredo, donde la ex panista CARMEN LILIA CANTUROSAS fue designada y con ella una planilla llena de ex panistas, ex priístas y ex perredistas.

Además con las candidaturas de ERASMO GONZALEZ, EDUARDO GATTAS y OLGA SOSA, todos ellos ex priístas.

Esto sin duda es un duro golpe para los candidatos de MORENA, quienes no solo no tendrán el apoyo de la base morenista, si no que a la par buscarán impulsar a otros candidatos.

No cabe duda que las malas decisiones de los líderes de MORENA, están llevando al partido a la tumba… ¿qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

