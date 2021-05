Protegerá Yahleel a personal médico

*Profesionales de la salud que atienden a pacientes con Covid-19 exponen a la candidata a Presidenta Municipal el riesgo al contagio en que los tiene el Gobierno Federal

NUEVO LAREDO, TAM.- El sector médico de Nuevo Laredo se siente abandonado por el gobierno federal de MORENA, ante la falta de vacunas para las y los doctores que los protejan de contagio al atender a pacientes de Covid-19 y hallaron en Yahleel Abdala, una aliada para hacer frente, alzar la voz ante la federación y exigirle los vacunen.

Carlos Adrián López Bernal, cirujano urólogo en esta frontera, dijo que muchos médicos han tenido que buscar alternativas fuera de la ciudad e incluso del país para vacunarse y poder seguir atendiendo a sus pacientes, sin temor a contagiarse debido a que han vivido la pérdida de colegas por el virus del Covid-19.

Enfermeros, camilleros, laboratoristas, cocineros y todo el personal que labora en hospitales y clínicas de la ciudad, enfrentan esta misma problemática, además que de sus ingresos económicos tienen que aportar en insumos para protegerse ante la falta de atención por parte del gobierno federal morenista.

“Estamos angustiados, queremos una solución, estamos buscando alternativas para poder protegernos y seguir atendiendo a nuestros pacientes”, dijo a la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia Municipal,

Las asociaciones de médicos en el país han hecho un frente para exigir el derecho de vacunación a través de pliegos petitorios, sin embargo, no han tenido respuesta y aseguran, han enfrentado una pandemia mal manejada ante la falta de políticas públicas para contrarrestar el contagio y para el plan de vacunación.

“Queremos luchar por esos compañeros que no han vacunado y las demás personas también, la población en general, por ejemplo, una población muy olvidada en la cuestión de la salud son los dentistas, son parte de la salud y no han sido vacunados, ellos están en riesgo porque están con la cavidad oral del paciente y están trabajando con sus instrumentos y no han sido tomados en cuenta”, añadió el anestesiólogo José María Ibarra.

Yahleel se comprometió a que una vez que gane la elección del 6 de junio, comprará las vacunas para todo el personal que aún no haya sido inmunizado.

“Creo que a como está la situación, pues el gobierno federal dijo que más o menos en un año nos van a vacunar, creo que para ese entonces ya debe estar abierto el mercado de las vacunas y sí vamos a tener que destinar un recurso para comprar vacunas para toda la gente de Nuevo Laredo, eso se va a tener que hacer, lo que nos cueste”, destacó la candidata panista.