Protestan contra indiferencia ante la desaparición forzada de personas

*En el marco del «Día Internacional de la Desaparición Forzada»

María de Jesús Cortez

En el marco del «Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas», activistas sociales criticaron este lunes que ni gobierno federal ni el estatal hayan cumplido con su obligación de garantizar la seguridad a los mexicanos y tamaulipecos. Exigieron al Estado no siga secuestrando la verdad y se actúe con justicia ante tanta persona que a hoy día sigue desaparecida.

Fue Gerónimo Pérez, quien se manifestó frente a la presidencia municipal porteña para hacerle reclamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como al de Francisco García Cabeza de Vaca.

«La intentona como otras veces lo hemos planteado es denunciar al Estado y exigirle a Estado que cumpla con su trabajo, su obligación es asegurarnos tanto la educación, Salud, trabajo y seguridad y el Estado ha demostrado su incapacidad para darnos seguridad pero además los órganos de gobierno a nivel federal, estatal y municipal están tan coludidos, tan relacionados, involucrados con este tema que en algún momento, no sabemos cuándo, el Estado dejó de ser garante de la protección y seguridad de los ciudadanos y se involucró con el crimen organizado, hoy nos gobierna un narco-estado, hoy los gobernantes son parte del llamado crimen organizado», señaló.

Recordó que todo empezó a partir de 1968 o 70 con el movimiento estudiantil, los secuestros, desapariciones, presos políticos y señala que allí se dieron cuenta que el Estado desaparece.

«Que el Estado asesina, el estado encarcela, reprime con la aparición del EZLN es otra etapa del país que nos mostró de manera cruda como el Estado ejerce la represión contra el pueblo y sociedad a quien está obligado a proteger y garantizar seguridad».

Hizo alusión a lo que considera la mal llamada declaración de guerra al crimen organizado del entonces presidente de la República Felipe Calderón quien dijo anega de sangre la república mexicana con esa supuesta guerra entre un supuesto crimen organizado y el Estado.

«Hay a la fecha cientos de desaparecidos, cientos de fosas clandestinas descubiertas y se habla de que hay instituciones que declaran que hay 82 mil desaparecidos en este país», recalcó.

Cuestionado sobre lo que quieren de las autoridades, el activista señaló: «que el Estado que cumpla con su responsabilidad que es primero, garantizar la seguridad, segundo exigimos al Estado no siga secuestrando la verdad queremos la verdad y justicia el Estado no ha podido demostrar».

A nivel federal también exigió a Andrés Manuel López Obrador que garantice la seguridad, ya que dijo no es posible que una mañana una madre no encuentre a su hijo o hija, «utilizan la desaparición como método de intimidación, de inyectar miedo a la sociedad, atemorizar para que no busquen, no denuncien, no salgan, no exijan, han utilizado la desaparición forzada como método de intimidación», finalizó.