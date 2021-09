Pruebas de Laboratorio confirman 475 nuevos contagios de #COVID-19

*Gloria Molina Gamboa pidió reforzar estas acciones con el estornudo de etiqueta, evitar salidas no esenciales, desinfectar objetos y superficies de uso común, no asistir a reuniones sociales y advirtió que: “la tercera ola de COVID-19 caracterizada por la circulación de las variantes Alfa, Beta, Gamma y Delta, además de la cepa original, ha ocasionado elevados picos de contagios

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. – Pruebas de laboratorio practicadas durante las últimas 24 horas confirmaron 475 nuevos casos de COVID-19 y 15 fallecimientos en Tamaulipas, informó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa al presentar su reporte sobre el avance de la pandemia.

Subrayó que la tercera ola de COVID-19 caracterizada por la circulación de las variantes Alfa, Beta, Gamma y Delta, además de la cepa original, ha ocasionado elevados picos de contagios y ha afectado a adolescentes y adultos jóvenes, por lo que insistió en su llamado a no relajar medidas como el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos.

Pidió reforzar estas acciones con el estornudo de etiqueta, evitar salidas no esenciales, desinfectar objetos y superficies de uso común, no asistir a reuniones sociales donde no se respeten las medidas preventivas, ventilar todas las áreas de la casa y no saludar de mano, abrazo o beso, principalmente.

En la lista de defunciones pueden existir fechas del 2020 ya que las instituciones de salud las notifican hasta el día de hoy, nosotros las registramos en el momento que las reportan.